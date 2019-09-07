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Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna: Milli araya kadar yeni hedefler belirleyeceğiz

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna oynanacak olan Çaykur Rizespor maçı öncesinde değerlendirmelerde bulundu.

07 Eylül 2019 Cumartesi 13:01
Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna: Milli araya kadar yeni hedefler belirleyeceğiz

Urla Adnan Süvari Tesisleri'nde basın mensuplarıyla bir araya gelen genç teknik adam, Çaykur Rizespor maçıyla yeni bir sürece gireceklerini söyledi.

İlk 3 maçın istedikleri şekilde geçmediğini anlatan Tuna, "Maalesef 3 maç istediğimiz gibi olmadı, bunun farkındayız. Değiştirmek istediğimiz bir çok hadise vardı ancak bunları gerçekleştiremedik. Oyun olarak yapmak istediklerimiz vardı, bunları da son Denizlispor karşılaşmasında yerine getirdik. Bundan sonra nasıl bir oyun oynayacağımızın, kadroya dahil ettiğimiz oyuncularla planlarını yapıyoruz. O yüzden milli ara çok önemliydi. Aramıza transferin son günü 3 futbolcu katıldı. Soner de Denizlispor maçından önce gelmişti. Açıkçası oyun olarak, takım olarak ve saha içi organizasyonu olarak daha farklı şeyle gerçekleştirebiliriz. Bu süreçte sonucun iyi olacağını biliyoruz" diye konuştu.

Kısa zamanda alınan iyi sonuçların hataları görünmez kıldığını ifade eden Tamer Tuna, "Denizlispor karşılaşmasında ortaya iyi şeyler koyduk ancak bu maçtan 1 puan aldığımız için iyi durumlar görülmüyor. Bizim istediğimiz Göztepe'yi pozitif yönde geliştirmek ve oyuncuları üst seviyeye çıkarmak. Bunlar olmadı mı maalesef değişimler gerçekleşiyor. Artık oyun anlamında farklı şeyler ortaya koyabileceğimiz pozisyona geldik. Rizespor maçıyla 4 haftalık yeni milli araya kadar yeni hedefler belirleyeceğiz. Sezon boyunca takımımı iyi tanıdığım için gerçekleştirebileceğimiz çok iyi şeyleri ön görebiliyorum. Sahada ortaya koymak istediklerimiz sabırla, inatla ve çok çalışarak ortaya çıkacaktır. Ben hiçbir şeye bahane bulmak istemem. İlk 3 haftada elimizdeki kadroyla en iyisini yapmaya çalıştık. Mevcut kadroyu hem oyun hem de oyuncu olarak geliştirmeye çalıştık. Ancak 3 maçta 1 puan alabildik. Soner, Mossoro, Napoleoni ve Atınç'ın takıma dahil olmasının karşılığını alacağız" yorumunu yaptı.

"Milli takım başarılı olacak"

Göztepe Teknik Direktörü Tamer Tuna, A Milli Takım'ın 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Eleme Grubu'nda oynayacağı Andorra ve Moldova maçlarını kayıpsız geçeceğini söyledi. Genç ve mevcut kadroyla ay-yıldızlıların başarılı olacağını belirten Tamer Tuna, "Milli takımımıza ve Şenol hocama başarılar diliyorum. Avrupa Şampiyonası'na gideceğiz. Sürekli Avrupa ve dünya şampiyonalarında yer yer alacak bir kadroya sahibiz" dedi.

Bu arada sarı-kırmızılıların son antrenmanını Başkan Mehmet Sepil de izledi. Antrenmanı Göztepe Bornova Spor Okulu'nun öğrencileri de ziyaret ederek futbolcularla fotoğraf çektirdi.

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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 13:01
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  3. Tamer Tuna
  4. Göztepe
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