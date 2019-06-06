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Göztepe sola yöneldi

Kadrosuna sol bek katmak için çalışmalarını sürdüren Göztepe, Fenerbahçe’den İsmail Köybaşı ve Galatasaray’dan Ömer Bayram’ı listesine aldı.

06 Haziran 2019 Perşembe 11:56
Göztepe sola yöneldi

Kadrosuna sol bek katmak için çalışmalarını sürdüren Göztepe, Fenerbahçe’den İsmail Köybaşı ve Galatasaray’dan Ömer Bayram’ı listesine aldı.


Spor Toto Süper Lig’de son hafta Ankaragücü’nü mağlup ederek ligde kalan Göztepe gelecek sezon aynı sıkıntıları yaşamamak için transfer çalışmalarına erken başladı. Geçtiğimiz sezon Traore’nin sakatlanmasıyla birlikte Berkan’ın alternatifsiz olarak kaldığı sol beke takviye yapmak için harekete geçen İzmir temsilcisi, Galatasaray’dan ayrılması beklenen Ömer Bayram ve Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren İsmail Köybaşı için nabız yoklamaya başladı.



İsmail bir adım önde


Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren İsmail Köybaşı’na Süper Lig’den birçok takımın talip olduğu öğrenilirken, tecrübeli oyuncunun sözleşmesi de sona erdi. Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal’ın gelecek planları arasında yer almadığı belirtilen İsmail Köybaşı, geride kalan sezonda yalnızca 9 lig maçında 498 dakika süre alabildi. Sezon başında Galatasaray’ın Akhisarspor’dan transfer ettiği Ömer Bayram da İstanbul kulübünde beklentileri karşılayamadı. Takım ayrılması beklenen Ömer’e bonservis bedeli ödemek istemeyen Göztepeli yöneticilerin, bu transfer için aceleci davranmayacağı belirtildi.



Leo sürprizi


İsmail Köybaşı ve Ömer Bayram dışında Göztepe’de sol bek için tanıdık bir isim de gündeme geldi. Geçtiğimiz sezon BB Erzurumspor formasını terleten eski Göztepeli Leo’nun yeniden sarı-kırmızılı takıma dönmek için haber gönderdiği iddia edildi. 2016-2017 ve 2017-2018 sezonlarında Göztepe formasını giyen Fransız savunmacı, İzmir ekibiyle Süper Lig’e çıkma başarısı göstermişti. Leo konusunda son kararı Teknik Direktör Tamer Tuna’nın vereceği öğrenildi.


Öte yandan Fildişili sol bek Traore’nin durumu ise belirsizliğini koruyor. Sezon başında geçirdiği ağır sakatlık sebebiyle sezonu erken kapatan ve sözleşmesi sona eren deneyimli oyuncunun gelecek sezon takımda kalıp kalmayacağı henüz netlik kazanmadı.

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Haber Tarihi: 06 Haziran 2019 Perşembe 11:56
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