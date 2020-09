Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Açılış Töreni

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: - "Salgın nedeniyle ülke genelinde farklılıklar olsa da hastanelerimizin yükü artıyor. Yitirmekten korktuğumuz ağır hasta sayılarımız da yükselişe geçmiş durumda. Bütün bunlar, gerekli kaynak ve altyapıların yanında, titiz bir bakım, kesintisiz bir hizmet gerektiriyor. Bu yükü büyük bir özveriyle omuzlamış yetkin sağlık personelimiz bizim iftihar vesilemiz" - "Mesafeyi gözetmeyen kalabalıklar, kalabalık içine atılan her adım, unutulan her maske, ihmal edilen her tedbir, bir değil, onlarca can yakmaktadır" - "Adının bu hastaneye verilmesini tensip buyurduğunuz, talebesi olmakla onur duyduğum (Prof. Dr. Süleyman Yalçın) hocamız, bir hekim olmanın ötesinde bir Türk aydını, bir düşünür olarak yakın tarihimize önemli izler bırakmıştır"