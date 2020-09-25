  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Göztepe, Marko Mihojevic'i transfer etti
Spor

Göztepe, Marko Mihojevic'i transfer etti

Yeniakit Publisher
2020-09-25 00:44:00 -
Göztepe, Marko Mihojevic'i transfer etti

İZMİR (AA) - Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Bosna Hersekli savunma oyuncusu Marko Mihojevic'i kadrosuna dahil etti.

Göztepe Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, 24 yaşındaki Marko Mihojevic'le 3+1 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Ülkesinde, Leotar ve Saraybosna takımlarında forma giyen savunma oyuncusu daha sonra Yunanistan'da PAOK ve OFI, Almanya'nın Erzgebirge Aue ekiplerinde mücadele etti.

Alt yaş kategorilerinde 41 kez milli forma giyen Marko Mihojevic, 3 kez de Bosna Hersek Milli Takımı'nda yer aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Eski Zaman yazarı Mümtazer Türköne için flaş karar
Gündem

Eski Zaman yazarı Mümtazer Türköne için flaş karar

Tutuklu bulunan Eski Zaman Gazetesi yazarı Mümtazer Türköne’nin tahliye edildiği bildirildi.
Hafızalardan silinmeyecek! Akdeniz'deki savaşı Türkiye kazandı
Gündem

Hafızalardan silinmeyecek! Akdeniz'deki savaşı Türkiye kazandı

Dünyanın en önemli ilk üç turizm bölgesinden biri olanAkdeniz’de Türkiye aralarında İtalya, Yunanistan, Hırvatistan, Fas, Portekiz, Fransa, ..
Tarihi doğal gaz keşfi ile ilgili bomba detay! 12 il açıklandı
Ekonomi

Tarihi doğal gaz keşfi ile ilgili bomba detay! 12 il açıklandı

Tarihi doğal gaz keşfi sonrası uzmanlar bomba bir detay ortaya attı. Gazdan olumlu etkilenecek 12 il sıralandı.
Satılık 2011 model Audi A5
Satılık 2011 model Audi A5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı