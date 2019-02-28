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Göztepe lige odaklanacak

- Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda eden Göztepe, yeni teknik direktörü Tamer Tuna ile ligde alt sıralardan kurtulma mücadelesi verecek

28 Şubat 2019 Perşembe 12:22
Göztepe lige odaklanacak


İZMİR (AA) - Ziraat Türkiye Kupası'na çeyrek finalde veda eden Göztepe, yeni teknik direktörü Tamer Tuna ile Süper Lig'de alt sıralardan kurtulma mücadelesi verecek.

Daha önce 2 kez müzesine götürdüğü kupada 1976-1977 sezonundan sonra çeyrek finalde mücadele eden Göztepe, ilk maçta 1-0 mağlup olduğu Evkur Yeni Malatyaspor karşısında normal süreyi ve uzatma bölümünü 1-0 önde tamamlamasına rağmen penaltı atışları sonucunda organizasyona veda etti.

Göztepe, bu sonuçla 1975-1976 sezonundan sonra tekrar yarı finalde mücadele etme hakkını kaybetti.

Bu yıl kupaya 4. turdan dahil olan Göztepe, sırasıyla Çengelköy Futbol Yatırımları, Nazilli Belediyespor ve Antalyaspor'u elemişti.


- Ligde rakip Atiker Konyaspor


Bu sezon Bayram Bektaş ve Kemal Özdeş'in ardından 3. teknik adam olan Tamer Tuna ile yoluna devam edecek Göztepe'yi Süper Lig'de zorlu maçlar bekliyor.

Ligde 23. haftanın ardından 25 puan ve averajla 15. sırada bulunan Göztepe, küme düşme hattındaki takımlardan Bursaspor'un 1, Büyükşehir Belediye Erzurumspor'un 4 ve Akhisarspor'un 7 puan önünde bulunuyor Sarı-kırmızılı ekip, 24. hafta mücadelesinde 3 Mart Pazar günü Atiker Konyaspor'a konuk olacak.

Kalan 11 haftada 6 maçını içeride oynayacak Göztepe, Atiker Konyaspor'dan sonra sırasıyla Kasımpaşa, Beşiktaş (D), Akhisarspor, Çaykur Rizespor (D), Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Medipol Başakşehir (D), Antalyaspor, Demir Grup Sivasspor, Bursaspor (D) ve MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.


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Haber Tarihi: 28 Şubat 2019 Perşembe 12:22
  1. Futbol
  2. Göztepe
  3. Tamer Tuna
  4. Ziraat Türkiye Kupası

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