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Göztepe, kupada avantaj peşinde

Türkiye Kupası'nda 42 yıl sonra adını son 8 takım arasına yazdıran sarı-kırmızılı ekip, çeyrek final ilk maçında yarın Evkur Yeni Malatyaspor'a konuk olacak

05 Şubat 2019 Salı 09:20
Göztepe, kupada avantaj peşinde

Ziraat Türkiye Kupası'nda 42 yıl sonra adını son 8 takım arasına yazdıran Göztepe, çeyrek final ilk maçında yarın deplasmanda Evkur Yeni Malatyaspor'la karşılaşacak.

Daha önce 2 kez kupayı müzesine götüren Göztepe, 1976-1977 sezonundan sonra yükselmeyi başardığı çeyrek finalde Evkur Yeni Malatyaspor'u saf dışı bırakmak için mücadele edecek. Sarı-kırmızılı ekip, rakibiyle ilk maçını yarın saat 18.30'da Yeni Malatya Stadı'nda oynayacak. Müsabakada hakem Arda Kardeşler düdük çalacak.

Müsabakanın rövanşı 26-27 veya 28 Şubat'ta İzmir'de oynanacak.

Kırmızı kart cezalısı Cameron Jerome'un forma giyemeyeceği Göztepe'de, Nabil Ghilas, Adama Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin'in sakatlıkları bulunuyor.

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Haber Tarihi: 05 Şubat 2019 Salı 09:20
  1. İzmir
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  5. Ziraat Türkiye Kupası

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