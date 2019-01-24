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Göztepe, kupada 42 yıl sonra çeyrek finalde

Daha önce 2 kez Türkiye Kupası'nı müzesine götüren Göztepe, son olarak 1976-1977 sezonunda çeyrek finale yükselmişti

24 Ocak 2019 Perşembe 10:10
Göztepe, kupada 42 yıl sonra çeyrek finalde

Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'u saf dışı bırakarak çeyrek finale kalan Göztepe, organizasyonda 42 yıl sonra adını son 8 takım arasına yazdırdı.

Kupanın son 16 turunda ilk maçta 3-3 berabere kaldığı Antalyaspor'u dün 3-0 yenerek saf dışı bırakan Göztepe, 1976-1977 sezonundan sonra çeyrek finale yükselmeyi başardı. O sezon çeyrek finalde 16 Mart 1977'de deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, İzmir'de 30 Mart 1977'de konuk ettiği rakibine aynı skorla yenilerek kupaya veda etmişti.

Kupayı 1968-1969 ve 1969-1970'te kazanan Göztepe, 1966-1967'de ise finale kadar yükselmişti.

Göztepe'nin ara transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği Serdar Gürler, sarı-kırmızılı formayla ilk golünü Antalyaspor karşısında attı. Sezon başında Antalyaspor'dan transfer edilen Deniz Kadah ise Göztepe'de 8. resmi maçında ilk golünü kaydetti.

 

- Ligde rakip Galatasaray

 

Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam eden Göztepe, Spor Toto Süper Lig 19. hafta mücadelesinde 26 Ocak Cumartesi günü Galatasaray'ı ağırlayacak.

Ligde bu sezon konuk ettiği Fenerbahçe'yi 1-0, Beşiktaş'ı da 2-0 mağlup eden Göztepe, Galatasaray karşısında da galibiyet arayacak.

Cezalı Alpaslan Öztürk'ün forma giyemeyeceği sarı-kırmızılı ekipte, Nabil Ghilas, Adama Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin'in sakatlıkları bulunuyor.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 10:10
  1. İzmir
  2. Antalya
  3. çeyrek final
  4. Futbol
  5. Galatasaray
  6. Göztepe
  7. Türkiye Kupası

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