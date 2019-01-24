Göztepe, kupada 42 yıl sonra çeyrek finalde

Ziraat Türkiye Kupası'nda Antalyaspor'u saf dışı bırakarak çeyrek finale kalan Göztepe, organizasyonda 42 yıl sonra adını son 8 takım arasına yazdırdı.

Kupanın son 16 turunda ilk maçta 3-3 berabere kaldığı Antalyaspor'u dün 3-0 yenerek saf dışı bırakan Göztepe, 1976-1977 sezonundan sonra çeyrek finale yükselmeyi başardı. O sezon çeyrek finalde 16 Mart 1977'de deplasmanda Beşiktaş'a 1-0 mağlup olan sarı-kırmızılı ekip, İzmir'de 30 Mart 1977'de konuk ettiği rakibine aynı skorla yenilerek kupaya veda etmişti.

Kupayı 1968-1969 ve 1969-1970'te kazanan Göztepe, 1966-1967'de ise finale kadar yükselmişti.

Göztepe'nin ara transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği Serdar Gürler, sarı-kırmızılı formayla ilk golünü Antalyaspor karşısında attı. Sezon başında Antalyaspor'dan transfer edilen Deniz Kadah ise Göztepe'de 8. resmi maçında ilk golünü kaydetti.

- Ligde rakip Galatasaray

Ziraat Türkiye Kupası'nda yoluna devam eden Göztepe, Spor Toto Süper Lig 19. hafta mücadelesinde 26 Ocak Cumartesi günü Galatasaray'ı ağırlayacak.

Ligde bu sezon konuk ettiği Fenerbahçe'yi 1-0, Beşiktaş'ı da 2-0 mağlup eden Göztepe, Galatasaray karşısında da galibiyet arayacak.

Cezalı Alpaslan Öztürk'ün forma giyemeyeceği sarı-kırmızılı ekipte, Nabil Ghilas, Adama Traore, Hakan Çinemre ve Kerem Atakan Kesgin'in sakatlıkları bulunuyor.