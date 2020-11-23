Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya: "Ligde 6 maç sonra haklı bir galibiyet aldık"





İZMİR (AA) - Süper Lig'de MKE Ankaragücü'nü 3-1 mağlup eden Göztepe'nin kulüp başkan vekili Talat Papatya, "Ligde 6 maç sonra haklı bir galibiyet aldık." dedi.

Papatya, gazetecilere yaptığı açıklamada, milli maç aralarından sonra çıkılan maçlarda hep soru işaretlerinin olduğunu ancak MKE Ankaragücü karşısında bir sürpriz yaşamadıklarını söyledi.

Maç öncesinde bazı oyuncuların sakatlığının olduğunu, bazılarının da Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığını hatırlatan Papatya, şöyle konuştu:

"Ancak bütün bu olumsuzluklar maça yansımadı. Ligde 6 maç sonra haklı bir galibiyet aldık. Takımın reaksiyonlarından, ortaya koydukları oyundan genel olarak memnunum. Tabii ki eksiklerimiz var, bunlar hocalarımızın işi, gördükleri eksikliklere müdahale edeceklerdir. Dün fazla pozisyon verdik. Genel olarak baktığımızda ligin en fazla gol atan ve en az gol yiyen takımlardanız."





- Aleyhlerine verilen penaltı





Papatya, dünkü karşılaşmadaki penaltıyla 5. kez aleyhlerine beyaz noktanın gösterildiğini hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Daha önce önde olduğumuz 3 karşılaşmada yediğimiz penaltı golleriyle sahadan beraberlikle ayrılmıştık. Penaltı kararının ardından VAR'a gidinceye kadar tedirginlik vardı. Ancak televizyonda tekrarlanınca rahatladım. Penaltı kararının iptal olacağını düşündüm ancak hakem Fırat Aydınus kararını değiştirmedi. Hakemlerin biraz daha dikkatli olması gerekiyor. VAR, niye var? VAR hakemi Özgüç Türkalp'i de tebrik ederim. Kararın düzeltilmesi istendi ama Fırat Aydınus buna uymadı."

Hakem Aydınus'un pozisyonu o anda öyle gördüğü için penaltı kararı verdiğini ancak VAR'da izledikten sonra bunu değiştirmesi gerektiğini savunan Papatya, "Hakemlerimizin daha dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum. Fırat Aydınus emeklilik havasına girdi, temennim emeklikte yaşa takılmaması." ifadelerini kullandı.