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Spor Göztepe, Kırklarelispor maçına hazır
Spor

Göztepe, Kırklarelispor maçına hazır

Yeniakit Publisher
2020-11-25 19:59:27 -
Göztepe, Kırklarelispor maçına hazır

İZMİR (AA) - Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda yarın Kırklarelispor'u konuk edecek Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanın ilk bölümünde pas çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcular daha sonra taktik antrenmanı gerçekleştirdi.

Göztepe'de tedavileri devam eden Obinna Nwobodo, Marko Mihojevic, Cherif Ndiaye, Ideye Brown ve Batuhan Kırdaroğlu hazırlıklarına takımdan ayrı devam etti.

Uzun süredir takımdan ayrı kalan Alpaslan Öztürk ise antrenmanın bir bölümünde takımla çalıştı.

Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 21.00'de başlayacak Göztepe-Kırklarelispor maçında hakem Alper Çetin düdük çalacak.

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