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Göztepe, Kemal Özdeş ile prensip anlaşmasına vardı

Süper Lig ekiplerinden Göztepe, teknik direktörlük için Kemal Özdeş'le prensip anlaşmasına vardı.

09 Aralık 2018 Pazar 15:30
Göztepe, Kemal Özdeş ile prensip anlaşmasına vardı

Göztepe Kulübü Başkan Vekili Talat Papatya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bayram Bektaş'ın istifa kararının ardından bu teklifi kabul ettiklerini hatırlattı. Bayram Bektaş'ın son derece düzgün bir insan olduğunu kaydeden Papatya, "Adam gibi geldi, adam gibi gitti. Maalesef futbol böyle." dedi.

Papatya, Bektaş'ın yerine gelecek isimle ilgili olarak da Kemal Özdeş'le bir görüşme yaptıklarını belirterek, "Kendisiyle bir ön görüşme yaptık ve prensip anlaşmasına vardık, yarın sözleşme imzalayacağız." ifadelerini kullandı.

Bu sezon başında Kasımpaşa'nın başında yer alan Kemal Özdeş, 7. haftadan sonra görevinden ayrılmıştı.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 15:30
  1. Futbol
  2. Göztepe
  3. SÜPERLİG
  4. Talat Papatya

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