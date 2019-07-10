Göztepe, Ghilas ile yollarını ayırdı

Eren Derdiyok’u kadrosuna katan Göztepe’de, istenmeyen adam haline gelen Ghilas’ın sözleşmesi feshedildi.

Göztepe, transferde hareketli bir gün geçiriyor. Öğle saatlerinde Eren Derdiyok ile 2+1 yıllık sözleşme imzalayan sarı-kırmızılılarda geleceği yılan hikayesine dönen Cezayirli forvet Ghilas ile de yollar resmen ayrıldı. İzmir ekibiyle bir sezon daha sözleşmesi bulunan Ghilas’ın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği açıklandı.

Kulüpten konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Oyuncumuz Ghilas ile yapılan karşılıklı görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı feshedilmişti” denildi.