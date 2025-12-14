Göztepe, Gaziantep’ten mutlu dönüyor
Süper Lig'de günün ilk maçında Göztepe, deplasmanda Gaziantep FK'yi 1-0 mağlup etmeyi başardı.
Trendyol Süper Lig'in 16. hafta karşılaşmasında Gaziantep FK, sahasında Göztepe'yi ağırladı.
Gaziantep Büyükşehir Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Göztepe, ikinci yarıda Janderson'un 69. dakikada attığı tek golle 1-0 kazandı.
Son derece çekişmeli geçen maçın ikinci yarısında penaltı kazanan Gaziantep FK'de takımın golcüsü Mohamed Bayo, 65. dakikada bir penaltı atışından sonuç alamadı.
Bu sonucun ardından Göztepe, üst sıralar adına kritik bir galibiyet daha alarak puanını 29'a çıkardı. Gaziantep FK ise iç sahada üst üste ikinci yenilgisini aldı ve 23 puanda kaldı
Süper Lig'de gelecek hafta Gaziantep FK, deplasmanda Başakşehir ile karşılaşacak. Göztepe de sahasında Samsunspor ile 3 puan maçına çıkacak.