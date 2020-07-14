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Spor

Göztepe, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

Yeniakit Publisher
2020-07-14 12:47:11 -
Göztepe, Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı

İZMİR (AA) - Süper Lig'in 33. haftasında 17 Temmuz Cuma günü Galatasaray'a konuk olacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Ligin 32. haftasında Gençlerbirliği'ne 3-1 mağlup olan sarı-kırmızılı ekipte futbolcular, 2 günlük iznin ardından Galatasaray maçı için ilk çalışmasını Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirdi.

Antrenmanın ilk bölümünde pas çalışan oyuncular, daha sonra dar alanda oyun oynadı.

Göztepe'de sakatlıkları bulunan Cameron Jerome ve Deniz Kadah takımdan ayrı çalışırken, Serdar Gürler antrenmanda yer almadı.

Sarı-kırmızılı ekip, çalışmalarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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