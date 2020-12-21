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Spor Göztepe, Galatasaray maçına hazır
Spor

Göztepe, Galatasaray maçına hazır

Yeniakit Publisher
2020-12-21 13:49:55 -
Göztepe, Galatasaray maçına hazır

İZMİR (AA) - Süper Lig'in 14. haftasında yarın Galatasaray'a konuk olacak Göztepe, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Göztepe Kulübünden yapılan açıklamada, Adnan Süvari Tesisleri'nde gerçekleşen antrenmanın ilk bölümünde 5'e 2 pas ve top kapma çalışması yapan sarı-kırmızılı futbolcuların daha şut çalışması gerçekleştirdiği belirtildi.

Kafilenin bugün hava yoluyla İstanbul'a gideceği bildirildi.

Öte yandan Atakaş Hatayspor karşılaşmasında sakatlanan Alpaslan Öztürk'ün sol uyluk arka bölgesinde kas yaralanması tespit edildiği, oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi. Sarı-kırmızılı ekipte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkan 3 oyuncu da yarın forma giyemeyecek.

Türk Telekom Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak Galatasaray-Göztepe karşılaşmasında hakem Mete Kalkavan düdük çalacak.


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