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Spor

Göztepe, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

Yeniakit Publisher
2020-06-28 15:04:49 -
Göztepe, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

İZMİR (AA) - Süper Lig'in 30. haftasında 4 Temmuz Cumartesi günü Fenerbahçe'ye konuk olacak Göztepe müsabakanın hazırlıklarına başladı.

Adnan Süvari Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında uzun süre forma giyen futbolcular yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer oyuncular ise pas ve dar alanda oyun çalıştı.

Yarını izinli geçirecek sarı-kırmızılı futbolcular, salı gününden itibaren bu maçın hazırlıklarını sürdürecek.

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