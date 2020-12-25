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Spor Göztepe, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı
Spor

Göztepe, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı

Yeniakit Publisher
2020-12-25 18:15:12 -
Göztepe, Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarını tamamladı

İZMİR (AA) - Süper Lig'in 15. haftasında yarın Fatih Karagümrük'ü konuk edecek Göztepe, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Teknik direktör İlhan Palut yönetiminde Adnan Süvari Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde pas organizasyonları üzerinde duran sarı-kırmızılı futbolcular, daha sonra taktik çalıştı.

Tedavisi devam eden Alpaslan Öztürk, antrenmanda yer almadı.

Gürsel Aksel Stadı'nda yarın saat 16.00'da başlayacak Göztepe-Fatih Karagümrük maçında hakem Sarper Barış Saka düdük çalacak.

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