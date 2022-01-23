Göztepe deplasmanda kazandı

8. dakikada ev sahibi takımın gelişen atağında Mahmut Tekdemir ceza sahasındaki Okaka'ya pasını attı. Okaka'nın sol çaprazdan şutunda kaleci İrfan Can topu kornere çeldi.

17. dakikada Göztepe etkili geldi. Sağ kanattan gelişen atakta Ndiaye ceza sahasına ortasını yaptı, Jahovic penaltı noktası yakınından topa kafayı vurdu. Kaleci Muhammed soluna gelen meşin yuvarlağı uzandı ve kontrol etti.

37. dakikada konuk ekip öne geçti. Moubandje'nin sol kanattan altı pas önüne gönderdiği topa Ndiaye kayarak vurdu ve fileleri havalandırdı: 0-1.

Mücadelenin ilk yarısı, Göztepe'nin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

47. dakikada Medipol Başakşehir'in gelişen atağında Chadli, Göztepe ceza sahasında topla buluştu. Chadli, Okaka'ya yüksek bir top gönderdi. Göğsüyle topa düzelten Okaka'nın röveşatasında meşin yuvarlak kaleci İrfan Can'da kaldı.

57. dakikada ev sahibi takım beraberliğe yaklaştı. Sol kanattan Hasan Ali'nin ceza sahasına yerden gönderdiği topu Okaka kontrol etti ve uygun pozisyondaki Chadli'ye pasını attı. Chadli'nin şutunu kaleci İrfan kontrol etti.

70. dakikada Medipol Başakşehir'in gelişen atağında Deniz Türüç'ün pasıyla rakip ceza sahasında topla buluşan Chadli, sağ çaprazdan sert vurdu, kaleci İrfan meşin yuvarlağı kornere çeldi.

78. dakikada ev sahibi takımın atağında Berkay çalımlarla ceza sahasına girdi, soldan ortasını yaptı. Altı pas önünde Okaka kafayı vurdu, kaleci İrfan Can soluna uzanıp topu kontrol etti.

87. dakikada Göztepe farkı ikiye yükseltti. Atınç'ın kullandığı serbest vuruşta uzun gönderdiği topa hareketlenen Halil, Duarte'nin üzerinden seken topu ceza sahasında kontrol etti. Halil, sol çaprazdan dar açıdan şutunu çekti, kaleci Muhammed'in bacaklarının arasından geçen top ağlara gitti.

90+5. dakikada Medipol Başakşehir farkı 1'e düşürdü. Hasan Ali'nin soldan ortasında ceza sahasında topu önünde bulan Aleksic yakın mesafeden düzgün bir vuruşla topu ağlara yolladı: 1-2.

Mücadeleyi konuk ekip 2-1 kazandı.

Medipol Başakşehir'in galibiyet özlemi 4 maça yükseldi

Medipol Başakşehir, teknik direktör Emre Belözoğlu yönetiminde ilk kez üst üste iki maç kaybetti. Galibiyet özlemi dört maça yükselen turuncu-lacivertli ekip 34 puanda kaldı.

Medipol Başakşehir, Süper Lig’in 24. haftasında deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak. Göztepe ise sahasında Altay’ı konuk edecek.

Mahmut Tekdemir sakatlandı

Medipol Başakşehir’in kaptanı Mahmut Tekdemir, mücadelenin 80. dakikasında sakatlandı ve oyuna devam edemedi.

Halil Akbunar ile girdiği mücadele sonrasında acı içinde yerde kalan Mahmut, sedye ile saha kenarına alındı.

Mahmut'un yerine 83. dakikada Danijel Aleksic oyuna girdi. Aleksic, 90+5. dakikada takımının tek golünü attı.

Göztepe üst üstü 4. galibiyetini aldı

Deplasmanda Medipol Başakşehir’i 2-1 mağlup eden İzmir ekibi Göztepe, ligde üst üste 4. galibiyetini elde etti.

Ligin ikinci yarısında oynadığı 4 maçı kazanan sarı-kırmızılılar puanını 27’ye yükseltti.

Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Sözer: İkinci yarı 10 şut pozisyonu yakaladık, değerlendiremedik

Medipol Başakşehir'in teknik sorumlusu Erdinç Sözer, "Göztepe’yi tebrik etmek gerek. İstediği oyunu oynamak istedi, ilk devrede bunu çözdük. Pozisyonlara girdik değerlendiremedik, taçtan gelişen atakta olmayacak bir gol yedik. İkinci devre daha baskılı, daha istekli öne doğru oynayıp çok pozisyona girdik. Beraberliği bulmak istedik. İkinci yarı 10 şut pozisyonu yakaladık, değerlendiremedik. Pozisyonları değerlendiremeyince, her zaman kontra ataktan ikinci golü yiyebilirsiniz ve kaybettik. Yine de takım son saniyeye kadar istek gösterdi ve bir gol attık, beli bir pozisyon daha yakalasak beraberliği bulabilirdik." ifadelerini kullandı.

Hakemin maç sonuna eklediği uzatma süresinin çok kısa olduğunu belirten Erdinç Sözer, "Bir konuda üzgünüm, 6 dakika uzatma gösterildi, iki-üç oyuncu sakatlandı. Bence çok kısa uzatıldı. Nasıl dakikaları hesaplıyorlar bilmiyorum, bence çok kısaydı. Bu konuda kızgın ve üzgünüz. Sorumluluk bizde, maçı elimizden verdik. Ceza sahasının etrafında pozisyonlara girince değerlendirmek gerek, değerlendiremezseniz kaybedersiniz." şeklinde konuştu.

Sözer, "Visca'nın yokluğunu hissediyor musunuz?" sorusuna ise "Visca çok değerli, kaliteli bir oyuncu. Böyle bir eksikliği her takım yaşar. Bitirici bir oyuncu. Çok pozisyona girdik, bizde de kaliteli oyuncular var. Pozisyonları değerlendiremedik." yanıtını verdi.

Erdinç Sözer, sakatlığı nedeniyle bu maçta forma giyemeyen Serdar Gürler'in ise Antalya kampında takıma katılacağını belirtti.

Göztepe Teknik Direktörü Maestro: Çok güzel bir sonuç aldık. Çok zor bir maçtı

Göztepe'nin teknik direktörü Nestor El Maestro, "Çok güzel bir sonuç aldık. Çok zor bir maçtı. Sahada herkesin elinden geleni vermesi gerekiyordu. Yeni yılda aldığımız sonuçlardan memnunum. Her hafta kendimiz geliştiriyoruz. Geride de organize olup iyi defans yapabilen takım olduk. Goller atıyoruz. Yavaşa yavaş iyi yerlere gelmeye başladık. Şu anda bu bizi yüzde 1 oranında bile rahatlatamaz. Her hafta sonu üstüne koyup daha iyi şeyler yapıp hafta sonu yine en iyi sonucu almaya çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Maestro, "10 maçta 1 galibiyet alabilen Göztepe'den son 4 maçını kazanan bir Göztepe'ye geldiniz. Bu süreçte değişen ne oldu?" sorusuna, "Tam olarak ne olduğunu aslında size açıklayamam. Baktığınızda aylardır aynı yönde çalışıyoruz. Ekimde, kasımda, aralık ayında da oyuncularım yine aynı mücadeleyi sahada gösteriyordu. Futbolda bazı şeylerin açıklaması zor. Bazen sonuçlar gerçek performansı da ortaya koymayabiliyor. Biz belki bir süreç yaşadık. Aynı şekilde devam edeceğiz." yanıtını verdi.

Göztepe teknik direktörü ligin 24. haftasında Altay ile oynayacakları derbi hakkında ise, "Çok özeli bir maç olduğunu biliyorum. İyi bir durumdayız. Yalnızca Kerim’in sakatlığı var. Önümüzde hazırlanmak için yeterli sürecimiz var. Eğer ki bir galibiyet almayı seçebilecek olsam bu maçı seçerdim. Elimizden geleni yapacağız. Galibiyet için sahada olacağız." değerlendirmesinde bulundu.