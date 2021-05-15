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Spor Göztepe - Beşiktaş maçı öncesi Demba Ba'dan dikkat çeken paylaşım
Spor

Göztepe - Beşiktaş maçı öncesi Demba Ba'dan dikkat çeken paylaşım

Medipol Başakşehir'den olaylı şekilde ayrılan Demba Ba, Göztepe - Beşiktaş maçı öncesinde sosyal medyada dikkat çeken paylaşım yaptı.

Yeniakit Publisher
2021-05-15 13:01:00 -
Göztepe - Beşiktaş maçı öncesi Demba Ba'dan dikkat çeken paylaşım

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir ile olaylı şekilde yollarını ayıran Demba Ba, Göztepe - Beşiktaş mücadelesi öncesinde dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.

Senegalli yıldız oyuncu, iki eski takımının şampiyonluk yolunda kozlarını paylaşacağı kritik müsabakanın sabahında yaptığı paylaşımda "Allah onları ödüllendirsin." ifadelerini kullandı.

35 yaşındaki futbolcunun bu paylaşımı, İzmir'de şampiyonluk maçına çıkacak Beşiktaş için yaptığı düşünüldü. Siyah beyazlı taraftarlar, Demba Ba'nın paylaşımı yorum yağmuruna tuttu.

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