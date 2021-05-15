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Spor Göztepe-Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda?
Spor

Göztepe-Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda?

Süper Lig'in 42. ve son haftasında şampiyonluk için mücadele sürüyor. Göztepe, bu akşam lider Beşiktaş'la İzmir'de karşılaşacak. Şampiyonluğun oynanacağı bu mücadele için şimdiden Göztepe-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? sorularına yanıt aranıyor. İşte Göztepe-Beşiktaş maçına ilişkin detaylar...

Yeniakit Publisher
2021-05-15 16:44:00 -
Göztepe-Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda?

Süper Lig’de şampiyon olacak takımın belli olacağı maçlardan biri de Göztepe Beşiktaş maçı olacak. Siyah beyazlı takım hep deplasmanda galip gelmek isteyecek hem de gol avantajını korumaya çalışacak. Peki, Göztepe-Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda?

Göztepe-Beşiktaş maçı ne zaman, hangi kanalda?

Cumartesi günü Süper Lig’in şampiyonu oynanacak maçlarla birlikte belirlenecek. Galatasaray’ın Yeni Malatyaspor’u evinde ağırlayacağı gecede Beşiktaş ise Göztepe deplasmanına konuk olacak.

Karşılaşmalar öncesi her iki takımın da puanı 81’de yer alırken Beşiktaş 2 averaj fazlasıyla birinci sırada bulunuyor. Galatasaray şampiyon olabilmesi için averajda Beşiktaş’ın önüne geçmesi gerekiyor. İki takımdan biri puan olarak geride kalırsa averajın önemi kalmayacak.

 

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