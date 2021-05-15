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Spor Göztepe - Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Göztepe - Beşiktaş canlı skor
Spor

Göztepe - Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Göztepe - Beşiktaş canlı skor

Süper Lig'in 42. ve son haftasına averajla Galatasaray'ın önünde lider giren Beşiktaş, Göztepe maçıyla sezonu noktalayacak. Göztepe - Beşiktaş maçı sona erdi. Peki, Göztepe - Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? İşte Göztepe - Beşiktaş canlı skoru...

Yeniakit Publisher
2021-05-15 21:19:00 - 2021-05-15 22:45:57
Göztepe - Beşiktaş maçı kaç kaç bitti? Göztepe - Beşiktaş canlı skor

Galatasaray Yeni Malatyaspor maçı öncesi geri sayım başladı. Süper Lig'in son haftasında Galatasaray, sahasında Yeni Malatyaspor'u konuk ediyor. İşte maçın ilk yarısında son durum...

Göztepe - Beşiktaş maçı kaç kaç bitti?

Göztepe - Beşiktaş : 1-2

Süper Lig'in 42. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Göztepe'yle karşılaştı. Beşiktaş, 10. dakikada Vida'nın attığı golle 1-0 öne geçti. Göztepe 24. dakikada Alpaslan'ın golüyle durumu 1-1'e getirdi. İlk yarı 1-1'lik eşitlikle sona erdi. Beşiktaş 69. dakikada Ghezzal'in penaltı golüyle skoru 2-1'e getirdi. Maçın geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Beşiktaş deplasmanda Göztepe'yi 2-1 mağlup ederek şampiyon oldu.

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