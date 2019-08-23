0553 313 94 23

Gözpınar şehitleri 97. yıldönümünde anıldı

22 Ağustos 1922’de İşgalci Yunan askerlerinin Efeler’e bağlı Gözpınar köyünde katlettiği şehitler, 97 yıldönümünde törenle anıldı.

23 Ağustos 2019 Cuma 09:59
Gözpınar şehitleri 97. yıldönümünde anıldı

22 Ağustos 1922’de İşgalci Yunan askerlerinin Efeler’e bağlı Gözpınar köyünde katlettiği şehitler, 97 yıldönümünde törenle anıldı.


Gözpınar merkezinde mevlit okunmasının ardından şehitlikte düzenlenen törene Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Evrim Karakoz, Efeler Belediye Başkanı Abidin Aslan, Efeler Belediye Başkan Yardımcısı Barış Altıntaş, Türk Ocakları Aydın Şube Başkanı Eyüp Doyuran, Gözpınar Mahallesi Muhtarı Ünal Günay, Siyasi Parti temsilcileri, Belediye Meclis Üyeleri, muhtarlar ve Gözpınar halkı katıldı.



Törende konuşan Efeler Belediye Başkan Vekili Abidin Aslan, Milli Kurtuluş Savaşı’nda Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının en büyük destekçilerinin “Efeler” olduğuna işaret etti, “Bilindiği gibi; Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının Kurtuluş Savaşındaki en büyük destekçileri Efelerimiz olmuştur. Gözpınar köyümüz ise milli mücadele döneminde Yunanların en kanlı saldırısına maruz kalan bölgelerimizden birisidir. 97 yıl önce 22 Ağustos 1922’de köy halkının büyük bölümü Yunan askerlerince katledilmiştir. Yaşanan bu büyük acının 97. yıldönümünde şehitlerimizi saygı ve minnetle anıyoruz” dedi.


Aslan sözlerine şu şekilde devam etti:


“Yunan işgalinde 5 kişinin ayaklarından bağlanarak ağaca asıldığı, 12 kişinin kurşunlanarak öldürüldüğü, 44 hemşehrimizin ise Derviş Yeri denilen alanda yağlı urganla bağlanarak makinalı tüfekle katledildiği Gözpınar katliamı tarihin en kanlı saldırılarından birisidir. Bu saldırılarda kadın ve çocukların da hedef alındığı tarihi kayıtlara geçmiştir. İşgalciler, katliamda cinsiyet ve yaş ayrımı bile yapmamışlardır.”


Törende konuşan Türk Ocakları Aydın Şubesi Başkanı Eyüp Doyuran da, o dönemde Araplı ismini taşıyan köyün neredeyse tüm halkının katledildiğine işaret etti. Doyuran, “Gözpınar şehitlerini ve ülkemiz için canlarını feda eden tüm şehitlerimizi anıyoruz” dedi.


Köy Muhtarı Ünal Günay ise, köyde yaşanan Yunan katliamının çoluk çocuk ayırmadan yapıldığını belirtti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Ağustos 2019 Cuma 09:59
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kaymakam Cinbir’e veda yemeğinde sevgi seli
    1. Kaymakam Cinbir’e veda yemeğinde sevgi..
    2. Kars 36 Spor hazırlık maçında..
    3. Borsa güne yükselişle başladı
    4. FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 13..
    5. "Sezaryen sonrası normal doğum mümkün"
    6. Yerli otomobil pazara çıkmadan ilgi..
    7. Safer ayı ne zaman 2019? Safer ayında..
    8. HDP ikazlardan ders almadı!
    9. ’’Gazilerimiz bizim onurumuzdur’’
    10. Sanatçılar Ulusal Alternatif Turizm..
    11. Cuma hutbesinde faiz vurgusu: Faiz..
    12. Gaziantep’te hırsızlık operasyonu: 2..
    13. Eyüpspor yeni sezona 16 transferle..
    14. En centilmen takım Altıntaşspor
    15. Başkanlar Bursa ziyareti
    16. Türkiye Finans’tan 400 milyon liralık..
    17. Hz. Muhammed'e saldıran CHP'li..
    18. Dumlupınar’a dev Türk bayrağı
    19. Tarım Bakanı Pakdemirli Slovenya’da
    20. Aydın Ticaret Borsasında günlük oluşan..
    21. Radamel Falcao'dan bomba paylaşım
    22. CNR Food İstanbul gıda sektörüne can..
    23. Halkbank Erkek Voleybol Takımı'nda..
    24. Üç yıldır oğlunu arayan anne,..
    25. Hollywood gülüşünde diş rengine dikkat
    26. Açık Su Yüzme Şampiyonası Karamürsel..
    27. Changuu Adası'nın en eski sakinleri:..
    28. sahibinden.com geleceğin yıldız..
    29. Yemen hükümetinden BAE'ye Şebve'de..
    30. Bakan hadlerini bildirmiş: “Baba motor..
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Gündemi sarsacak ifadeler! Kılıçdaroğlu, Demirtaş ve İmamoğlu'nun eşlerinin buluşmasındaki ABD detayı
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Sürpriz Katar kararı! 1.8 milyar dolara mal olacak
    Ahmet Türk o görüşmeyi açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu'na sert çıktı
    Ahmet Türk o görüşmeyi açıkladı! Kemal Kılıçdaroğlu'na sert çıktı
    Kurtlar Vadisi ve Diriliş'te görülen, "Ak Sakallı" veya "Ak Saçlılar" diye bir teşkilat var mı? Dilipak'tan bomba yazı
    Kurtlar Vadisi ve Diriliş'te görülen, "Ak Sakallı" veya "Ak Saçlılar" diye bir teşkilat var mı? Dilipak'tan bomba yazı
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar
    İYİ Parti'den kayyımla ilgili yeni açıklama! Hükümete çağrı yaptılar

    Günün Karikatürü

    23 Ağustos 2019
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    TOMA 'sık hadi' diyen terör sevicinin ricasını kırmadı
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi
    Sıkı destek vermişti, ters köşe oldu! Ömer Turan’dan İmamoğlu’na HDP tepkisi