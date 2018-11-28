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Gözlerin çevrildiği parti ittifaka kapılarını tamamen kapattı! "Gündemimizde kesinlikle yok"

Mart 2019'da gerçekleştirilecek yerel seçimler öncesi Saadet Partisi, ittifaka kapılarını tamamen kapattı. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Genel Başkan Temel Karamollaoğlu, "Sayın Kılıçdaroğlu bir nezaket ziyaretinde bulundu. Bizim 'ittifak' diye bir konu gündemimizde kesinlikle yok, bunun bilinmesini istiyorum" dedi.

28 Kasım 2018 Çarşamba 16:02
Gözlerin çevrildiği parti ittifaka kapılarını tamamen kapattı! "Gündemimizde kesinlikle yok"

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, partisinin genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmesine değindi.

"Ben çok açıkça söyledim, Sayın Kılıçdaroğlu bir nezaket ziyaretinde bulundu. Bizim 'ittifak' diye bir konu gündemimizde kesinlikle yok, bunun bilinmesini istiyorum." diyen Karamollaoğlu, söz konusu görüşmenin ittifak talebinde bulunma ziyareti olmadığını söyledi.

"Anayasanın zorlaması neticesinde yapmıştık"

Görüşmede ittifak konusunun gündeme gelmediğine işaret eden Karamollaoğlu, şöyle konuştu. "Kanaatimizi de çok açık ve net olarak söyledik ki mahalli seçimler genel merkezler tarafından yapılacak ittifakların oluşturulacağı seçimler değildir. Biz daha önceden de ifade etmiştik, genel seçimlerdeki ittifak, adeta anayasanın bir zorlaması neticesinde yapılmış bir ittifaktı. Yüzde 10 barajı vardı, o barajı geçebilmek, alınan oyların daha fazla değer kazanmasını sağlayabilmek için böyle bir teşebbüste bulunulmuş ve adım atılmıştı."

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na ilişkin de değerlendirmede bulunan Karamollaoğlu, bu konuda yapılacak en basit işin asgari ücretten alınan verginin kaldırılması olduğunu söyledi.

Karamollaoğlu, bir soru üzerine Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginliğin endişe verici olduğunu vurgulayarak, "Ümit ediyoruz ki kısa zamanda bu ortadan kaldırılır." dedi.

Haber Tarihi: 28 Kasım 2018 Çarşamba 16:02
  1. Kemal Kılıçdaroğlu
  2. Rusya
  3. Ukrayna
  4. Saadet Partisi
  5. Temel Karamollaoğlu

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