Gözleri döndü! CHP'lilerin Kanal İstanbul zorbalığı: Vatandaşı hastanelik ettiler

Olay İstanbul Ümraniye'de yaşandı. Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Site Mahallesi Atay Caddesi üzerinde toplanan CHP Ümraniye Mahalle Teşkilatı üyeleri partilerinin hazırladığı Kanal İstanbul projesin yapılmaması gerektiğine ilişkin broşürleri dağıtmak üzere stand açtı. CHP Ümraniye Teşkilatı Mahalle Başkanı Serpil Şeker ve annesi Sehergül Yakar ile aynı teşkilatta görev yapan Tuncay Doğan dağıttıkları broşürleri yoldan geçen AK Parti'de görevli siyasetçi İmdat Bakırcı'ya (66) vermek istedi. Broşürü istemeyen Bakırcı'ya CHP'li isimler tepki gösterdi çıkan tartışmada yaşlı adam darp edilerek yere düşürüldü.

Broşür almayınca darp edildi

Yaşadığı olayın ardından önce eve ardından dayanılmaz ağrılarla hastaneye giden Ak Partili siyasetçi İmdat Bakırcı'nın omzunda kırık ve çatlaklar olduğu tespit edildi. Bakırcı emniyete giderek şikayetçi oldu. Yolda yürürken bir kadının kendisine broşür vermek istediğini, broşürün ne olduğunu bilmediğini ancak üzerinde CHP logosunu gördüğü ve almayacağını söylediğini anlattı.

Daha sonra kalabalık bir grubun kendisine ısrarda bulunduğunu ifade eden Bakırcı, siyasi görüşlerini anlatınca tepki gördüğünü belirtti. Tam arkasına döndüğünde kendisine vurduklarını ve yere düştüğünü söyleyen Bakırcı, ayağa kalkıp baktığında erkek bir şahsı gördüğünü kaydetti. Çevredekilerin "yaşlı adama neden vuruyorsunuz" diyerek kendisine yardım ettiğini söyleyen Bakırcı, kendisini darp eden kişiden şikayetçi oldu.

Çelişkili ifadeler

Şikayet üzerine olaya karışan CHP'li grup kameralardan tespit edildi ve tek tek ifadeleri alındı. Onlardan ilki CHP Ümraniye Teşkilatı üyesi Tuncay Doğan'dı. Emniyette başka, savcılıkta başka ifade verdi. Emniyette İmdat Bakırcı'nın kendilerine hakaret ve tehdit etmesi nedeniyle tartıştıklarını ve yaşlı adamı kendinden uzaklaştırmak için hafif şekilde iteklediğini söyledi.

İtekleme sonucunda Bakırcı'nın kendi ayağına dolanarak yere düştüğünü belirtti. Savcılıkta ise partisinin saha çalışmasını yaptıkları sırada yaşlı adamın CHP Ümraniye Teşkilatı Mahalle Başkanı Serpil Şeker'in annesini iteklediğini ve bu esnada dengesini kaybedip düştüğünü öne sürdü. İleri sürdüğü hakaret ve tehditler nedeniyle şikayetçi olduğunu belirtti.

CHP Ümraniye Teşkilatı Mahalle Başkanı Serpil Şeker ise arkadaşının çelişkili beyanına rağmen farkında olmadan olaya açıklık getirdi. İmdat Bakırcı'ya broşür verdiğini ancak almayarak kendilerine hakaret ve tehdit ettiği şeklinde benzer ifadeler verdi. İfadesi ise arkadaşından tam da olay anını anlatırken farklılık gösterdi. Tuncay Doğan'ın yaşlı adamı iteklediğini ve ayaklarının dolanıp düştüğünü söyledi. Kendisi de "şikayetçiyim" diye ekledi. Annesi Sehergül Yakar da İmdat Bakırcı'nın kızının vermek istediği broşür nedeniyle tepki gösterdiğini, Bakırcı'nın kendisini de çekiştirdiğini ve damadının olayı ayırdığını ileri sürdü. Tuncay Doğan'ın da hafifçe yaşlı adamı iteklediğini ama onun ayağının bir diğer ayağına takıldığı yönünde dördüncü bir düşme senaryosuna imza attı. Eşi Taner Şeker de, "Asıl mağdur taraf biziz" dedi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili tarafların ifadesini aldıktan sonra Adli Tıp Kurumu'nun kapısını çaldı. İmdat Bakırcı'nın maruz kaldığı darba ilişkin rapor aldı. Rapora göre yaşlı adamın basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaralandığı kemik kırıklarının 3. dereceden olduğu kaydedildi. Soruşturmayı tamamlayan savcılık, olay günü CHP Mahalle Teşkilatı tarafından CHP'nin hazırlamış olduğu broşürlerin mahalle başkanı Serpil şeker, annesi ve aynı teşkilatta görev yapan Tuncay Doğan tarafından yoldan gelip geçenlere dağıtıldığını söyledi.

Broşürün İmdat Bakırcı'ya da verilmek istendiğinde almaması üzerine taraflar arasında tartışma yaşandığını belirten savcılık, Tuncay Doğan'ın İmdat Bakırcı'ya karşı darp eyleminde bulunduğunu ve yere düşürdüğünü kaydetti. "Kasten yaralama" suçundan Doğan'ın 4,5 yıla kadar hapsini talep etti. Savcılık ayrıca önemli bir karara daha imza attı. O da CHP'li grubun hakaret ve tehdide uğradığına yönelik iddialarıyla ilgiliydi. Yeterli delil elde edilemediğini vurgulayan savcılık takipsizlik kararı verdi.

Bilirkişi raporu noktayı koydu

Öte yandan her ne kadar darp iddiaları reddedilse de dosya gönderildiği mahkeme tarafından bilirkişiye verildi. Görüntülerin analizini yapan bilirkişi, Tuncay Doğan'ın İmdat Bakırcı'nın üzerine doğru koşup sert bir şekilde ittiğini, bunun üzerine yaşlı adamın düştüğünü ve çevredekilerin yardımıyla yerden kalktığını gözler önüne serdi. Şimdi taraflar önümüzdeki günlerde bir kez de mahkemede karşı karşıya gelecek.

Kaynak: Sabah