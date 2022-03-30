Gözler yarına çevrildi... ROKETSAN yeni füzesini tanıtacak

Daha önce Roketsan tarafından Orta Menzilli Gemisavar (OMGS) olarak adlandırılan füzenin yeni ismi, ÇAKIR oldu. Roketsan, ÇAKIR Füzesi’nin lansmanını yarın Lalahan’da gerçekleştirecek. Lansmana, Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de katılım sağlayacak.

ÇAKIR Füzesi; kara, hava ve deniz platformları tarafından kullanılabilecek. ATMACA Gemisavar Füzesi’nden elde edilen tecrübeler ışığında geliştirilen ÇAKIR Füzesi, Dual-Mode Arayıcı Başlık yapısına sahip olacak. Ayrıca füze, milli imkanlarla geliştirilen turbojet motoru ile teçhiz edilecek.

Yaklaşık 3.2 metre uzunluğundaki ÇAKIR Füzesi, 300 kilogram sınıfında bir ağırlığa sahip olacak. 100+ kilometre menzile sahip olacağı tahmin edilen ÇAKIR Füzesi, ihtiyaç olması durumunda boosterı sayesinde karadan da atılabilecek.

Aradan geçen süre zarfında oldukça değişik bir mimariye bürünen ÇAKIR Füzesi, özellikleri bakımıyla Türk Donanması envanterinde bulunan Penguin Füzeleri’nin muadili olacak.

"Penguin Muadili"

Norveç merkezli Kongsberg şirketi tarafından geliştirilen Penguin füzesi, geçtiğimiz yıllarda emekliye ayrılan Kartal sınıfı Hücumbotlar (Penguin Mk 1) ile halihazırda aktif görevde olan S-70B SeaHawk helikopterlerinde (Penguin Mk 2) kullanılmak üzere uzun yıllar önce Türk Deniz Kuvvetleri envanterinde alınmıştı. Penguin Mk 2’nin uzunluğu ile OMGS için verilen ağırlık neredeyse aynı, 3 metre. Penguin Mk 2’nin fırlatılış ağırlığı ise 392 kilogram.

Kartal sınıfı hücumbotlarda kullanılan Penguin Mk 1 füzeleri, hizmet ömürleri doldukları için envanterde çıkartıldı hatta Kartal sınıfı hücümbotların emekliye ayrılmasında da bu durum etken oldu. S-70B SeaHawk helikopterleri için ise 2000’li yılların başında Penguin Mk2 füzelerinden çok az alım yapılmıştı. Arada geçen 18-20 yıllık süre zarfında, bu füzelerin ömürlerinin dolmuş olması olası. Bu sebepten ötürü Türk Deniz Kuvvetleri’nin bu yönde bir ihtiyacı olduğu biliniyor.

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