Gözler 'Türkiye S-400 alamaz' diyen FETÖ'cü Emre Uslu'ya çevrildi Türkiye'nin menfaatine yarayacak her türlü olayda Türkiye düşmanlığı yapan firari FETÖ'cü Emre Uslu'nun 2017 yılında S-400'ler ile ilgili skandal bir paylaşım yaptığı ortaya çıktı. Uslu, paylaşımında "Türkiye S-400 alsın bende üzerine oturup fantezi yapmazsam en adi şerefsizim" ifadelerini kullanırken birçok sosyal medya kullanıcı hain FETÖ'cüyü etiketleyerek 'Bekliyoruz' yorumlarını yaptı.

Türkiye'nin aleyhine sosyal medyadan propaganda yaparak tepki çeken FETÖ'cü Emre Uslu, S-400 konusunda rezil oldu. Ulusal savunmasını güçlendirmek için Rusya’dan S-400 sistemi satın alan Türkiye, ABD yönetiminin tehdit ve şantajlarına rağmen geri adım atmayarak dünyaya örnek oldu. Teslimatın başlamasının ardından gözler "Türkiye S-400 alamaz" diyen FETÖ'cülere yöneldi. Ankara'daki tarihi anların ardından gözler "Bir kenara not alın: RTE S-400 filan A-LA-MAZ. Sıkar biraz NATO sistemine alternatif çıkarmak YEMEZ atın FAV'A bekleyin..." diyen sosyal medyanın azılı teröristlerinden firari FETÖ'cü Emre Uslu'nun ne cevap vereceği merak konusu oldu. Virginia'da yaşıyordu Anadolu Ajansı, 2017 yılında firari FETÖ’cü Emre Uslu’yu ABD’nin Virginia eyaletinde görüntülemişti. Sosyal medyada rezil oldu Teslimatın başlaması sonrası çeşitli tweetler atılarak Emre Uslu ile alay edildi. İşte o paylaşımlardan bazıları...

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