Gözler TFF'ye çevrildi! Antalyaspor'a uygulanabilecek yaptırımlar neler?
Çıkartıldığı mahkemece serbest bırakıldıktan sonra özel uçakla Türkiye'den kaçan yahudi futbolcu Sagiv Jehezkel'in provokasyonundan sonra, gözler TFF'ye çevrildi.
Antalyaspor’un siyonist futbolcusu İsrailli Sagiv Jehezkel, Trabzonspor maçında attığı golden sonra kolundaki beyaz sargıda bulunan "Davut yıldızı" simgesi ile “7 Ekim” ve “100. gün” yazılı notları kameraya göstererek İsrail’in katliamına destek verdi.
Jehezkel, “halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme” suçundan gözaltına alındı. Yahudi futbolcu emniyetteki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Özel uçakla Türkiye’den kaçan Jehezkel, ülkesine döndü.
Yaşanan skandaldan sonra gözler TFF'ye çevrildi.
Türkiye Futbol Federasyonu, Antalyaspor - Trabzonspor maçında futbolcu Sagiv Jehezkel hakkında soruşturma başlatarak, gerekenin yapılacağını bildirdi.
TFF ve kurullarının, eylemi, ‘Ayrımcılık ve İdeolojik Propaganda’ maddesi kapsamında değerlendirmeye alması durumunda Antalyaspor'a seyircisiz oynama, saha kapama, hükmen mağlubiyet, puan silme ve ihraç gibi cezalar kesebileceği öğrenildi.
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