Gözler Temel'de! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan kadınlara İstanbul Sözleşmesi sözü

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İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına itiraz etmesi ile yaşanan kriz, sözde bir yeni modelle, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın cumhurbaşkanı yardımcısı olarak masaya kabul ettirilmesi ile şimdilik son buldu.

Bununla birlikte HDP'nin masada yer alması tartışması da yeni bir krizi tetikleyen ikinci konu oldu.

Öte yandan Ahmet Davutoğlu'nun paranteze aldık dediği, Temel Karamollaoğlu'nun da istemediği İstanbul Sözleşmesi de yeni bir kriz oldu. CHP'liler ile DEVA'lılar imkan buldukları her platformda, sapkınlığın önünü açarak sapkın yaşamı meşrulaştıran İstanbul Sözleşmesi'ni vadediyor.

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, 8 Mart sebebi ile kendisini ziyaret eden kadın temsilcilerine, "İstanbul Sözleşmesi’ni yürürlüğe koyacağız. Dolayısıyla 8 Mart, daha anlamlı bir tarih olacak" diyerek söz verdi.

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