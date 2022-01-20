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Ekonomi Gözler Merkez Bankası'nda! Faiz kararı için geri sayım
Ekonomi

Gözler Merkez Bankası'nda! Faiz kararı için geri sayım

Merkez Bankası yılın ilk faiz kararını bugün açıklayacak. Banka bir önceki toplantıda politika faizini yüzde 15'ten yüzde 14 seviyesine çekmişti.

Yeniakit Publisher
2022-01-20 08:44:00 -
Gözler Merkez Bankası'nda! Faiz kararı için geri sayım

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu başkanlığında bugün toplanacak.

Yılın ilk faiz kararının saat 14.00'te açıklanması bekleniyor.

Geçen yılın son PPK toplantısında politika faizi 100 baz puan indirilerek yüzde 15'den yüzde 14 seviyesine çekilmişti.

Beklenti faizlerin değiştirilmeyeceği yönünde

Reuters'in anketine katılan 16 kurumun 15'i Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında faizlerin sabit tutulmasını, bir kişi ise 50 baz puanlık indirim yapılmasını bekliyor.

AA Finans'ın anketine katılan ekonomistlerin tamamı ise, TCMB'nin politika faizini yüzde 14 düzeyinde sabit bırakacağını tahmin ediyor.

Banka aralık ayı toplantısında "alınmış olan kararların birikimli etkileri 2022 yılının ilk çeyreğinde yakından takip edilecek" demiş, bekleme sinyali vermişti.

Ekonomistler enflasyonun yüzde 36 olduğuna dikkat çekerek, negatif reel faizin 20 puanı aştığına dikkat çekiyor.

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