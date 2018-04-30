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Gözler Merkez Bankası Enflasyon Raporu'na çevrildi

Küresel piyasalar, bu hafta yoğun veri gündemine odaklanırken, yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Çetinkaya'nın açıklayacağı Enflasyon Raporu bekleniyor.

30 Nisan 2018 Pazartesi 10:10
Gözler Merkez Bankası Enflasyon Raporu'na çevrildi

Yurt içinde cuma günü Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, döviz kurlarındaki düşüşten bulduğu destekle yüzde 0,56 yükselişle 107.614,27 puandan tamamladı. Geçen hafta düşüş ağırlıklı seyreden dolar/TL ise bugün 4,04'ün altını görmesinin ardından 4,0430 seviyelerinde dengelendi.

Haber Tarihi: 30 Nisan 2018 Pazartesi 10:10
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