  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi Gözler kritik veride! Yarın açıklanacak
Ekonomi

Gözler kritik veride! Yarın açıklanacak

Yeniakit Publisher
2024-05-08 07:59:00 -
Gözler kritik veride! Yarın açıklanacak

Yılın ikinci enflasyon raporu yarın açıklanacak. Enflasyonda 3 yıllık tahmini patika da belli olacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan duyuruya göre, Başkan Fatih Karahan, Enflasyon Raporu 2024-II'nin tanıtımı amacıyla yarın saat 10.30’da TCMB İdare Merkezi'nde bilgilendirme toplantısı düzenleyecek.

Fiziksel ortamda gerçekleştirilecek toplantı, TCMB'nin internet sitesindeki "https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/tr/tcmb+tr/main+menu/duyurular/canli+yayin" adresi üzerinden ve bankanın X sosyal medya platformu ile YouTube hesaplarından canlı yayımlanacak.

TCMB, yılın 1. Enflasyon Raporu toplantısında 2024 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 36, 2025 yıl sonu tahminini yüzde 14 ve 2026 yıl sonu tahminini de yüzde 9 olarak bir önceki rapordaki haliyle korumuştu.

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları

Ekonomi

TCMB alım satıma konu olmayan döviz kurları
ÖNE ÇIKAN VİDEO

TCMB Başkanı Karahan yeni stratejilerini açıkladı
TCMB Başkanı Karahan yeni stratejilerini açıkladı

Ekonomi

TCMB Başkanı Karahan yeni stratejilerini açıkladı

Alman devinden TCMB tahmini
Alman devinden TCMB tahmini

Ekonomi

Alman devinden TCMB tahmini

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23