Gözler Kabine Toplantısı'nda

Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı, yarın Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde toplanıyor.

Deprem bölgesi hakkında sunum yapılacak

Kabine'nin gündeminde 11 ili sarsan deprem felaketi yer alırken, konuyla ilgili toplantıda eksiklerin masaya yatırılacağı bir görüşme gerçekleşecek ve ilgili bakanlar Başkan Erdoğan'a bir sunum yapacak. Bölgenin yeniden inşası da masaya yatırılan konulardan olacak.

Fahiş kira artışı

Kabine'de yer alacak önemli başlıklardan bir tanesi de depremin ardından tekrar ortaya çıkan fahiş kira sorunu. İlgili savcıların harekete geçmesinin ardından bu konunun da toplantıda gündeme alınması bekleniyor.

Seçim Tarihi

Bir diğer başlık ise seçim olacak. 14 Mayıs'ı işaret eden Erdoğan'ın ardından tarihin açıklanması ve seçim sürecinin nasıl olacağına dair bir değerlendirme yapılacak. Daha önce 14 Mayıs'ı işaret eden Başkan Erdoğan, son olarak seçim sürecinde izlenecek yolları değerlendirecek.

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"Biz yolumuza devam edeceğiz"

Son olarak muhalefet kanadında aylarca devam eden aday belirsizliği, İyi Parti Lideri Meral Akşener'in altılı masadan ayrılmasıyla bir kez daha krize neden oldu. Konuya ilişkin açıklama yapan Başkan Erdoğan, "Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, biz yolumuza devam edeceğiz. Konuşup konuşup dağılırlar demiştim." ifadeleri kullanmıştı.