Gözler altın ve petrolde! Piyasalarda savaş paniği

Ortadoğu’da patlak veren ABD-İsrail ve İran gerilimi, küresel piyasaları endişelendirdi. Cuma akşamını 5278 dolardan kapatan ons altının nasıl bir açılış yapacağı şimdiden merak konusu oldu.

Hafta sonu piyasalar kapalı olmasına rağmen, elektronik ortamdaki işlemler savaşın ekonomik faturasını gözler önüne serdi. Yatırımcıların riskten kaçıp altına sarılmasıyla ons altın 5.278 dolar seviyelerine kadar tırmandı. Chicago Emtia Borsası (CME) verilerine göre, vadeli işlemlerde rakamın 5.296 dolar bandına dayanması, krizin derinleşmesi halinde altın fiyatlarının "hayal bile edilemeyen" noktalara ulaşabileceğini gösteriyor.

Enerji koridoru tehlikede: Petrol 130 dolara mı koşuyor?

Sıcak çatışmanın kalbi olan Hürmüz Boğazı, küresel enerji arzının şah damarı konumunda. Dünyadaki deniz yoluyla yapılan petrol sevkiyatının üçte birinin bu bölgeden geçmesi, dev bir arz krizini tetikledi. Brent petrol fiyatları son altı ayın zirvesine çıkarken, uzmanlar boğazdaki olası bir tıkanmanın varil fiyatlarını 130 doların üzerine taşıyabileceği konusunda korkutan uyarılarda bulunuyor.

Pazartesi sendromu: Borsaları zor günler bekliyor!

Piyasaların yeni haftaya büyük bir baskı altında girmesi bekleniyor. Savunma sanayii ve enerji hisseleri bu kaostan "pozitif" etkilenme potansiyeli taşısa da, genel hisse senedi piyasalarında sert düşüşler kapıda. Uzmanlar, bölgedeki askeri hareketliliğin devam etmesi durumunda sadece altın değil, gümüş gibi kıymetli madenlerin de "nihai sığınak" haline geleceğini belirtiyor.

