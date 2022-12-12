Gözler 6'lı masadaki 5 partide! Cemal Enginyurt hepsine küfrettiğini TBMM'de itiraf etti

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Katıldığı Beyaz TV canlı yayınının reklam arasında, Gazeteci Latif Şimşek'i koruması ile birlikte darbeden Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt, TBMM kürsüsünde ittifak ortakları CHP ve İYİ Partililere küfrettiğini itiraf etti.

"Bir baktım hepsine küfretmişim"

Enginyurt gündem dışı söz aldığı TBMM'deki bütçe görüşmelerinde, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora'nın kendisine, "Niye CHP'ye, İYİ Parti'ye katılmadın?" diye sorduğunu söyleyip "Kendisine, 'bir baktım hepsine küfretmişim, bir tek Demokrat Parti'ye küfretmemişim' dedim." ifadelerini kullandı.

Enginyurt, bir yandan 6'lı masadaki ittifak ortaklarına küfrettiğini itiraf ederken, diğer yandan da ahlaksızlığına gelen tepkilere, AK Parti iktidarını çeşitli ithamlarla hedef alarak, küfretmeyi savundu.