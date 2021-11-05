Gözler 150 sayfalık savunmaya çevrildi

Göksel Çağlav Ankara

Davayı 21 Haziran’da kabul eden AYM’nin ilk savunma için 7 Eylül’e kadar verdiği süre partinin talebi üzerine 2 ay uzatılmıştı. HDP’ye verilen süre yarın sona eriyor. Tarihin Cumartesi gününe denk gelmesi nedeniyle HDP kaynakları, savunmayı bugün AYM’ye vererek bir basın toplantısı düzenleyeceklerini aktardılar.

Siyasi dava savunması yapılacak

HDP kaynaklarından edinilen bilgilere göre, HDP tarafından oluşturulan hukuk komisyonu, iddianamedeki iddialara karşı 150 sayfalık ön bir savunma dilekçesi hazırladılar. Esasa ilişkin ayrıntılara girilmediği belirtilen dilekçede HDP’nin kapatılması ve 500’e yakın partiliye siyasi yasak getirilmesine karşı ön savunma yapıldı. Dilekçede iddianame süreci, genel içeriği ve kabul sürecine yönelik itirazlar yer alıyor. İtirazların ise savunmalara yönelik Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin’in esas hakkındaki görüşünün ardından yapılacak savunmada yer verileceği öğrenildi. Dilekçede öncelikle açılan davanın ve iddianamenin siyasi bir dava olduğuna dikkat çekmeye çalışacak.

Dilekçede Bahçeli de yer alıyor

MHP lideri Devlet Bahçeli’nin yapmış olduğu açıklamalara yer verileceği belirtilen savunmada, hükümetin yargıyı ele geçirdiği ileri sürülecek. Ayrıca, Türkiye’de HDP’nin demokratik bir parti olduğuna ilişkin savunmaların yer alacağı dilekçede, demokrasi vurgusunun arkasına sığınılacağı görülüyor.



Yüksek mahkeme kaynaklarından edinilen bilgilere göre ise, haklarında siyaset yasağı istenen adı geçenler için adreslerine gönderilen birçok tebligat geri döndü. Tebligatların geri dönmeye başlamasının, HDP tarafının zaman kazanmayı dönük bir oyunu olabileceği belirtiliyor.

Zamana oynuyorlar

HDP’nin kapatma davasının olası erken veya zamanında seçimlere kadar sonuçlanmasını istemeyen HDP’lilerden özellikle siyasi yasaklı konumuna düşecek olanlar için zaman çok önemli. Bu nedenle ellerinde bulunan hukuki tüm yolları kullanarak kapatma davasının sonuçlanmasını geciktirmek için çalışmaya devam edecekleri tahmin ediliyor. AYM’nin, olası seçim öncesi siyasi yasak istenen isimlerin de bir sonraki seçimlerde aynı parti veya seçimde bir başka partiden aday olmasının da önüne geçebilecek.