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Gözler 1 Ağustos’ta! Memurlar için toplu sözleşme trafiği hızlanıyor

3 milyon 200 bin memur ile 2 milyon memur emeklisi için 2020 ve 2021 yıllarında uygulanacak sosyal haklarının belirleneceği 5. Dönem Toplu Sözleşme süreci 1 Ağustos Perşembe günü başlayacak.

30 Temmuz 2019 Salı 10:01
Gözler 1 Ağustos’ta! Memurlar için toplu sözleşme trafiği hızlanıyor

Akit  Ekonomi

3 milyon 200 bin memur ile 2 milyon memur emeklisi için 2020 ve 2021 yıllarında uygulanacak sosyal haklarının belirleneceği 5. Dönem Toplu Sözleşme süreci 1 Ağustos Perşembe günü başlayacak. Taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talebinde bulunan Memur-Sen, kamu görevlilerinin merakla beklediği 3600 gösterge konusunun da toplu sözleşme masasında çözülmesini istemişti. Türkiye Kamu-Sen ise taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl yüzde 10+10, ikinci yıl yüzde 8+8 zam ve her iki yıl için yüzde refah payının yanında, memurlara da bayram ikramiyesi ödenmesini talep ediyor. Şimdi açıklama sırası Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nda. Uzmanlar ise beklentilere büyük ölçüde cevap verileceği kanaatinde.


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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 10:01
  1. memur
  2. 5. Dönem Toplu Sözleşme süreci

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