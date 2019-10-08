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Gözleme nasıl yapılır? Gözleme tarif

Sabah kahvaltılarına, beş çaylarına eşlik eden dillere destan gözlemeler hazırlamak istemez miydiniz? "Gözleme nasıl yapılır?" sorunun cevabı...

08 Ekim 2019 Salı 09:39
Gözleme nasıl yapılır? Gözleme tarif

Sabah kahvaltılarına, beş çaylarına eşlik eden dillere destan gözlemeler hazırlamak istemez miydiniz? "Gözleme nasıl yapılır?" sorunun cevabı...

Gözleme tarifi

Malzemeler

Hamuru için:

2 su bardağı un

3/4 su bardağı ılık su

Yarım yemek kaşığı kuru maya

1 çay kaşığı tuz 

İç malzeme:

200 gram lor peyniri

Yarım su bardağı kaşar peyniri rendesi

Yarım demet maydanoz

Tuz

Kuru nane

Karabiber 

Derin bir karıştırma kabının içerisine öncelikle maya ve ılık suyu alın.

Karışımı yaklaşık 10 dakika bekletin. Böylelikle maya aktif hale gelecektir.

Karışıma önce tuz ekleyin.

Ardından unu azar azar ilave edin.

Unu azara azar ekleyerek, hamurun kıvamını kontrol edebilirsiniz.

Hamurun üzerini güzelce kapatın ve mayalanması için 35-40 dakika bekleyin.

Bu arada iç harcı hazırlayabilirsiniz.

Tüm malzemeleri güzelce karıştırın ve hamurun mayalanmasını bekleyin.

Hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar kopartıp, unladığınız tezgahta açın.

Hamurun arasında iç harç doldurup, gözlemeyi zarf şeklinde kapatın.

Gözlemeleri önceden ısıtılmış yağsız tavada altı ve üstü kızarıncaya kadar pişirin.

Afiyet olsun.

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 09:39
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