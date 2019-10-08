Gözleme nasıl yapılır? Gözleme tarif Sabah kahvaltılarına, beş çaylarına eşlik eden dillere destan gözlemeler hazırlamak istemez miydiniz? "Gözleme nasıl yapılır?" sorunun cevabı...

Sabah kahvaltılarına, beş çaylarına eşlik eden dillere destan gözlemeler hazırlamak istemez miydiniz? "Gözleme nasıl yapılır?" sorunun cevabı... Gözleme tarifi Malzemeler Hamuru için: 2 su bardağı un 3/4 su bardağı ılık su Yarım yemek kaşığı kuru maya 1 çay kaşığı tuz İç malzeme: 200 gram lor peyniri Yarım su bardağı kaşar peyniri rendesi Yarım demet maydanoz Tuz Kuru nane Karabiber Derin bir karıştırma kabının içerisine öncelikle maya ve ılık suyu alın. Karışımı yaklaşık 10 dakika bekletin. Böylelikle maya aktif hale gelecektir. Karışıma önce tuz ekleyin. Ardından unu azar azar ilave edin. Unu azara azar ekleyerek, hamurun kıvamını kontrol edebilirsiniz. Hamurun üzerini güzelce kapatın ve mayalanması için 35-40 dakika bekleyin. Bu arada iç harcı hazırlayabilirsiniz. Tüm malzemeleri güzelce karıştırın ve hamurun mayalanmasını bekleyin. Hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar kopartıp, unladığınız tezgahta açın. Hamurun arasında iç harç doldurup, gözlemeyi zarf şeklinde kapatın. Gözlemeleri önceden ısıtılmış yağsız tavada altı ve üstü kızarıncaya kadar pişirin. Afiyet olsun.

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