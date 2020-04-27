Gözleme hamurunun püf noktası | Ustasından gözleme tarifi

Gözleme hamurunu mayalı ya da mayasız yapabilirsiniz. Arasındaki tek fark, mayalı biraz daha yumuşak olacaktır. Gözleme hamurunun en önemli noktası, hamurun biraz cıvık olmasıdır. Fakat bu, hamurun elinize yapışacağı anlamına gelmez, 10 dakika kadar elinizi bir araç yardımıyla sıyırarak yoğurma işlemine devam ettiğinizde, hamurun toparlacağınıda göreceksiniz.

Dillere destan bir gözleme yaçmak istiyorsanız el açması hamurlarla bu mümkün. Dilediğiniz iç harç ile yapabileceğiniz enfes bir hamurun tam tarifini sizlere sunuyoruz.

Hamuru için:

yarım yemek kaşığı kuru maya

3/4 su bardağı ılık su

2 su bardağı un

1 çay kaşığı tuz

İçi için:

200 gram lor peyniri

yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri

maydanoz

tuz, pulbiber

Öncelikle ılık su ve kuru mayayı karıştırdıktan sonra geniş bir karıştırma kabına alın. Mayanın aktive olması için kısa bir süre bekletin.

Ardından tuz ve azar azar eklediğiniz un ilavesiyle hamuru toparlanana kadar yoğurun.

Oluşan yumuşak kıvamlı hamuru, üzerini nemli bir bezle örttükten sonra oda ısısında 30 dakika kadar dinlendirin.

İç harcı hazırlamak için; maydanoz yapraklarını incecik kıyın. Rendelenmiş kaşar peyniri, lor peyniri, doğranmış maydanoz, tuz ve kırmızı pul biberle karıştırın.

Dinlenen hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar kopartıp unlanmış bir mutfak tezgahı üzerinde oklava yardımıyla incecik açın.

Açtığınız hamurların yarısına hazırladığınız peynirli iç harçtan yayın. Ortadan ikiye "D" şeklinde katladığınız hamurlara son şeklini verin.

Tavada altı ve üstü kızarana akdar pişirin ve dilerseniz yağlayarak servis edin.

Şimdiden afiyet olsun...

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