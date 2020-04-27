  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kadın - Aile

Gözleme hamurunun püf noktası | Ustasından gözleme tarifi

Ustasından gözleme tarifini yazımızda bulabilirsiniz. Gözleme yapmanın püf noktalarını, malzemelerini ve yapım aşamasını bulacağınız bu tarif sayesinde, tam kıvamında bir gözleme yapmanız mümkün. Mayalı gözleme hamurunu, dilerseniz mayasız şekilde de yoğurabilirsiniz. Peki ama gözleme nasıl yapılır? Gözleme hamuru malzemeleri nelerdir? Gözleme yapmanın püf noktaları nelerdir? İşte merak edilen bu soruların cevabı ve ustasından gözleme tarifi...

2020-04-27 10:59:00 -
Gözleme hamurunun püf noktası | Ustasından gözleme tarifi

Gözleme hamurunu mayalı ya da mayasız yapabilirsiniz. Arasındaki tek fark, mayalı biraz daha yumuşak olacaktır. Gözleme hamurunun en önemli noktası, hamurun biraz cıvık olmasıdır. Fakat bu, hamurun elinize yapışacağı anlamına gelmez, 10 dakika kadar elinizi bir araç yardımıyla sıyırarak yoğurma işlemine devam ettiğinizde, hamurun toparlacağınıda göreceksiniz.

Dillere destan bir gözleme yaçmak istiyorsanız el açması hamurlarla bu mümkün. Dilediğiniz iç harç ile yapabileceğiniz enfes bir hamurun tam tarifini sizlere sunuyoruz.

Hamuru için:

  • yarım yemek kaşığıkuru maya
  • 3/4 su bardağı ılık su
  • 2 su bardağı un
  • 1 çay kaşığı tuz

İçi için:

  • 200 gram lor peyniri
  • yarım su bardağı rendelenmiş kaşar peyniri
  • maydanoz
  • tuz, pulbiber

Öncelikle ılık su ve kuru mayayı karıştırdıktan sonra geniş bir karıştırma kabına alın. Mayanın aktive olması için kısa bir süre bekletin.

Ardından tuz ve azar azar eklediğiniz un ilavesiyle hamuru toparlanana kadar yoğurun.

Oluşan yumuşak kıvamlı hamuru, üzerini nemli bir bezle örttükten sonra oda ısısında 30 dakika kadar dinlendirin.

İç harcı hazırlamak için; maydanoz yapraklarını incecik kıyın. Rendelenmiş kaşar peyniri, lor peyniri, doğranmış maydanoz, tuz ve kırmızı pul biberle karıştırın.

Dinlenen hamurdan yumurta büyüklüğünde parçalar kopartıp unlanmış bir mutfak tezgahı üzerinde oklava yardımıyla incecik açın.

Açtığınız hamurların yarısına hazırladığınız peynirli iç harçtan yayın. Ortadan ikiye "D" şeklinde katladığınız hamurlara son şeklini verin.

Tavada altı ve üstü kızarana akdar pişirin ve dilerseniz yağlayarak servis edin.

Şimdiden afiyet olsun...

Mayasız yumuşak lavaş tarifi
Mayasız yumuşak lavaş tarifi

Kadın - Aile

Mayasız yumuşak lavaş tarifi

Ekşi mayalı ekmek tarifi
Ekşi mayalı ekmek tarifi

Kadın - Aile

Ekşi mayalı ekmek tarifi

Pastane usulü tuzlu çubuk tarifi | Sirkeli tuzlu çubuk
Pastane usulü tuzlu çubuk tarifi | Sirkeli tuzlu çubuk

Kadın - Aile

Pastane usulü tuzlu çubuk tarifi | Sirkeli tuzlu çubuk

Krep nasıl yapılır? Sade akıtma tarifi...
Krep nasıl yapılır? Sade akıtma tarifi...

Kadın - Aile

Krep nasıl yapılır? Sade akıtma tarifi...

Otur fatma tatlısı nasıl yapılır? Otur fatma tatlısı malzemeleri ve tarifi
Otur fatma tatlısı nasıl yapılır? Otur fatma tatlısı malzemeleri ve tarifi

Kadın - Aile

Otur fatma tatlısı nasıl yapılır? Otur fatma tatlısı malzemeleri ve tarifi

En güzel baklava hamuru nasıl yapılır?
En güzel baklava hamuru nasıl yapılır?

Kadın - Aile

En güzel baklava hamuru nasıl yapılır?

Babagannuş nasıl yapılır? Babagannuş tarifi ve malzemeleri
Babagannuş nasıl yapılır? Babagannuş tarifi ve malzemeleri

Kadın - Aile

Babagannuş nasıl yapılır? Babagannuş tarifi ve malzemeleri

Mimoza salatası nasıl yapılır? Mimoza salatası malzemeleri ve tarifi
Mimoza salatası nasıl yapılır? Mimoza salatası malzemeleri ve tarifi

Kadın - Aile

Mimoza salatası nasıl yapılır? Mimoza salatası malzemeleri ve tarifi

Kuymak nasıl yapılır? Mıhlama tarifi ve mıhlama malzemeleri
Kuymak nasıl yapılır? Mıhlama tarifi ve mıhlama malzemeleri

Kadın - Aile

Kuymak nasıl yapılır? Mıhlama tarifi ve mıhlama malzemeleri

Bayatlamayan poğaça nasıl yapılır? Kabartma tozlu poğaça tarifi
Bayatlamayan poğaça nasıl yapılır? Kabartma tozlu poğaça tarifi

Kadın - Aile

Bayatlamayan poğaça nasıl yapılır? Kabartma tozlu poğaça tarifi

Unsuz sütlü domates çorbası tarifi | Sağlıklı domates çorbası nasıl yapılır?
Unsuz sütlü domates çorbası tarifi | Sağlıklı domates çorbası nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Unsuz sütlü domates çorbası tarifi | Sağlıklı domates çorbası nasıl yapılır?

Güllaç tarifi | Tam kıvamında ölçülü güllaç nasıl yapılır?
Güllaç tarifi | Tam kıvamında ölçülü güllaç nasıl yapılır?

Yemek Tarifleri

Güllaç tarifi | Tam kıvamında ölçülü güllaç nasıl yapılır?

Kupta güllaç tarifi nasıl yapılır? Porsiyonluk güllaç tarifi
Kupta güllaç tarifi nasıl yapılır? Porsiyonluk güllaç tarifi

Kadın - Aile

Kupta güllaç tarifi nasıl yapılır? Porsiyonluk güllaç tarifi

Tavada künefe nasıl yapılır? Ev usulü künefe yapımı tarifi
Tavada künefe nasıl yapılır? Ev usulü künefe yapımı tarifi

Kadın - Aile

Tavada künefe nasıl yapılır? Ev usulü künefe yapımı tarifi

{relation id:1071837 slug:'baklavalik-yufkadan-sigara-boregi-nasil-yapilir-borek-malzemeleri-ve-tarifi'

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Renault Symbol
Satılık 2016 model Renault Symbol

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı