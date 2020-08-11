  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Gözlemci polisler düğünlerde Kovid-19 nöbetine devam ediyor

Düğünlere gözlemci olarak katılan polisler, Kovid-19 ile mücadelede önemli rol oynuyor - Sosyal mesafenin korunmadığı, hijyene özel gösterilmeyen ve maske takılmayan kalabalık ortamları seven Kovid-19'un yayılmaması için çalışan gözlemci polisler, özellikle oyun pistinde sosyal mesafenin korunmasını sağlayarak, maske takma kullanımını kontrol altında tutuyor

Yeniakit Publisher
2020-08-11 11:08:03 -
Gözlemci polisler düğünlerde Kovid-19 nöbetine devam ediyor

İZMİR (AA) - HALİL ŞAHİN - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında düğünlerde görev yapan gözlemci polisler, salgının yayılmasının engellenmesinde önemli rol oynuyor.

Kovid-19'la mücadelede sosyal mesafenin korunması, hijyene özen gösterilmesi ve maske takılması çok büyük önem taşırken, düğün ve nişan törenleri de bu anlamda kurallara en çok uyulması gereken etkinlikler arasında yer alıyor.

Salgınla mücadelede bu tür törenlerde alınacak tedbirler büyük etki gösteriyor.

Düğün, nişan gibi törenlere "gözlemci" sıfatıyla katılan polis ekipleri, kalabalığa rağmen sosyal mesafenin korunması ve maske takılmasını kontrol altında tutarak salgının yayılmasının önlenmesinde önemli rol oynuyor.

- Kuralları hatırlatıp uyarılarda bulunuyorlar

Gözlemci polis olarak düğünde görev alacak polislerin planlaması o gün yapılacak düğün sayısına göre yapılıyor. Özellikle düğün sayısının arttığı hafta sonlarında polislere bekçiler de destek veriyor.

Düğün ve nişan törenlerine giden polisler, öncelikle uyarı ve hatırlatmalar yapıyor. Gözlemciler tören öncesinde gelin ve damat tarafıyla bir araya gelerek törende olma sebeplerini anlatıyor. Hem düğün sahiplerine hem de düğünün yapıldığı işletmenin sahibine uyulması gereken tedbirleri anlatan polis, kurallara uyulmaması halinde idari işlem yapılacağını vurguluyor.

Ekipler, törene katılanlara da uymaları gereken kurallar hakkında bilgi vererek, kural ihlalinde karşılaşacakları para cezasını hatırlatıyor.

Açık ya da kapalı alanlarda yapılan kutlamaya katılanların maske takıp takmadığını kontrol eden gözlemciler maske takmayanları uyarıyor.

Düğünlerde en büyük riski halay ve oyunlar sırasında taşıyor. Toplu halde, el ele ya da kol kola şeklinde yapılan bu kutlamalar virüsün bulaşma ihtimalini artırıyor. Bu nedenle gözlemci polisler, sosyal mesafenin riskli olacağı halay, oyun gibi kutlamalara izin vermiyor.

- İzmir'de gözlemci uygulaması olumlu sonuç verdi

İzmir Emniyet Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, gözlemci polis uygulaması İzmir'de başarıya ulaştı.

Haftada ortalama 200 düğünün yapıldığı kentte Karşıyaka, Bornova, Bayraklı, Konak ve Urla ilçeleri düğün sayısında diğer ilçelerin önüne geçiyor. Cumartesi ve pazar günlerindeki düğün yoğunluğu nedeniyle polis bu yoğun günler için gerekli planlamayı yaparak bekçilerden de destek alıyor.

Kentte gözlemci polis uygulamasıyla beraber, düğünlerdeki Kovid-19 tedbirlerine uyma oranının arttığı, polislerin çabalarının vaka sayısının azalmasına olumlu yansıdığı, kalabalık halde yapılan düğün ve nişan törenlerindeki denetimler sayesinde salgının daha fazla yayılmasının önlendiği ifade edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Çarpıcı sözler: Ege'de eller tetikte, Ahmet Davutoğlu'nun gözü ise...
Gündem

Çarpıcı sözler: Ege'de eller tetikte, Ahmet Davutoğlu'nun gözü ise...

Gazeteci Emin Pazarcı, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ı hedef alan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahm..
Çarpıcı ifadeler: Az sabredin hayretler içinde kalacaksınız
Gündem

Çarpıcı ifadeler: Az sabredin hayretler içinde kalacaksınız

Yeni Akit Gazetesi Yayın Kurulu Üyesi Murat Alan, değerlerimize savaş açma hüviyeti taşıyan İstanbul Sözleşmesi ile ilgili kritik ifadeler k..
'Yunan yetmedi, bir sen eksiktin İrfan!' Halk TV sunucusundan skandal çıkış
Gündem

'Yunan yetmedi, bir sen eksiktin İrfan!' Halk TV sunucusundan skandal çıkış

CHP'ye yakınlığıyla bilinen Halk TV'nin sunucusu İrfan Değirmenci, Dışişleri Bakanlığının Doğu Akdeniz açıklamasının ardından skandal bir çı..
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan
Satılık 2017 model Volkswagen Tiguan

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı