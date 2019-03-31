Gözlemci olarak kendini tanıtan 4 kişi sandık çevresinden uzaklaştırıldı

Hani Kaymakamlığından yapılan açıklamada, birtakım basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında Hani ilçesine İtalya'dan gelen gözlemci heyette yer aldığı söylenen kişilerin gözaltına alındığına dair iddiaların yer aldığı belirtildi.

Yapılan kontrollerde herhangi bir uluslararası gözlemci akreditasyonlarının bulunmadığı, ayrıca sandık alanında yer alacak kanunda sayılı kişilerden olmamaları nedenleriyle de 298 sayılı kanunun 81. ve 82. maddelerindeki düzenlemelere uygun olarak sandık çevresinden uzaklaştırıldıkları aktarıldı.

Açıklamada, kimlik kontrollerinin ardından söz konusu kişilerin o bölgeden ayrıldığı belirtilerek, şöyle denildi:

"Herhangi bir gözaltına alınma söz konusu değildir. Haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu tür asılsız haberlere itibar edilmemesi gerekir."