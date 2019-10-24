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Gözenekler nasıl temizlenir?

Birçok kişinin sorunu olan siyah noktalar, gözeneklerin büyümesine yol açıyor. Özellikle temizlenmediği sürece gözenekler büyümeye devam ediyor. Peki ama gözenekler nasıl temizlenir? Gözenekler sıkılarak temizlenir mi? İşte detaylar...

24 Ekim 2019 Perşembe 12:14
Gözenekler nasıl temizlenir?

Gözenekler yağ ve kirle dolarak siyah nokta ve sivilcenin oluşmasına zemin hazırlarlar. Sık sık temizlenmeyen ciltlerde gözenekleri temizlemek bir hayli zor olur.

Gözenekleri temizlemek için sıkmak tehlikeli bir yöntem olabilir. Cilt üzerinde hasar ve tahrişe sebebiyet verebilir. Bu nedenle sıkarak temizlik yapmak isteyenler, öncesinde sıcak su buharında gözeneklerini yumuşatmalı ya da sıcak havlu ile pres yapmalıdır.

Bunun dışında cilde uygun kil maskeleriyle temizlenip, doğru nemlendirici ve gözenekl sıkılaştırıcı ile cilt rahatlatılmalıdır.

Gözenek temizleyici maske tarifi

  • 1 yemek kaşığı kil
  • 1 yemek kaşığı argan yağı
  • 2 yemek kaşığı ılık su
  • 1 tatlı kaşığı Aloe Vera jeli

Bütün malzemeleri karıştırdıktan sonra cildinize ince bir tabaka şeklinde uygulayın ve kuruduktan sonra ovarak, ılık su ile durulayın. 

Cildinizi yatıştırmak için sirke ya da gözenek sıkılaştırmak için soda kullanmanız, daha fazla etki almanızı sağlayacaktır.

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 12:14
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