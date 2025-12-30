Kendisini yuvadan atan annesi ve kardeşleri ile gitmedi: Kalbi kırılan leylek gökyüzünden vazgeçti, insanlarla yaşamaya karar verdi

  • İSTANBUL
Sakarya'nın Kocaali ilçesinde annesinin yuvadan attığı leylek, bir mahalle sakininin sahip çıkmasıyla hayata tutundu. "Ateş" adı verilen leylek, kendisine bakan vatandaş ve mahalle sakinleri tarafından adeta bir bebek gibi büyütülüyor. İyileşmesine rağmen annesi ve kardeşleriyle gitmeyen, uçmayıp yerde insanlarla yaşamaya başlayan Ateş, mahalleyi de bir çok mahalleliden daha iyi biliyor.

Annesi tarafından iki kez yuvadan atılan ve sürtünmelere bağlı olarak kanatlarında oluşan yaralar sebebiyle uçamayan leylek, Bezirgan Mahallesi'nde yaşayan Mehmet Topçu tarafından koruma altına alındı. "Ateş" adı verilen leylek, bir çocuk gibi büyütülerek hayata tutundu. 80 hanelik mahallenin yeni üyesi olarak görülen leylek, özgürce dolaştığı sokaklarda insanların sevgi ve ilgisini de topluyor. Yemekten zevk aldığı balık ile tavuk ciğeri gibi hayvansal gıdalarla beslenen ve göçmen bir kuş türü olan leylek, uçamadığı için kendisine sahip çıkan Mehmet Topçu tarafından kış ayında soğuktan zarar görmemesi için hazırlanan sobalı sıcak odasında kalıyor.

Leyleğin kendisiyle buluşmasının hatırasını anlatan Mehmet Topçu, "Caminin üzerinde leylek yuvası vardı ve 3 yavruydu. Sebebini bilmiyoruz ama annesi bunu yuvadan attı. Muhtarımızın desteğiyle sepetli araçla yuvaya koyduk ama ikinci gün annesi onu yuvadan tekrar attı ve bizim kapıya geldi. Sabah saatlerinde kapıda dolaşırken görünce aldım ve bakmaya başladım. İlk bulduğumda zayıf ve bitkin durumdaydı, kanatlarında kırıklar vardı. Hangi besinleri sevdiği bilemedik ve denemeye başladık. Balık ve tavuk ciğerini sevdiğini anladık" dedi.

Leyleğin sağlığına kavuştuğunu fakat gitmediğini aktaran Topçu, "Bakım sonrasında leylek ayaklandı ve yürümeye başladı, bir iki metre havalanıp uçmaya başladı. Buranın doğasını mı sevdi, bizi mi sevdi bilemiyorum ama gitmedi. Bunlar göç eden hayvanlar, anne ve kardeşleri gidince burada yalnız kaldı. Uçmaya bile hevesi yok. Yerde bizimle beraber yaşamaya devam ediyor. Bakımını üstlendik, gerekli her türlü ihtiyacını karşılıyorum. Bunların sıcak ülkelere gittiği yerlerdeki havayı burada sağlamaya çalışıyorum" diye konuştu.

Leyleğe soğuktan zarar görmemesi için sobalı özel alan oluşturduğunu belirten Topçu, şöyle devam etti: "Havaların soğuk gitmesiyle birlikte önlemimizi aldık. Sobasını kurduk, hayvan bakım merkezleri gibi doğada barınması için her türlü imkanı sağlamaya çalışıyoruz. Bu zamana kadar Kocaali İlçe Tarım Müdürlüğü'nden geldiler zabıta ekipleri eşliğinde hayvanın sağlık durumunu kontrol edip yeniden bana iade ettiler.”

“Bizim çocuğumuz gibi bakıyoruz, biz ona o bize alıştı ve onu bırakmak istemiyoruz. Yaşaması için her türlü imkanı sağlıyorum, sağlayacağım. Adını ‘Ateş' koyduk ilerde çocuklar değiştirir mi bilemem."

Kocaali ilçesi Bezirgan Mahalle Muhtarı Murat Ali Duman ise "Şu anda mahallemiz 80 hane ve bir leyleğimiz var. Allah razı olsun Mehmet ağabeyimiz bu leyleğe sahip çıktı. Onun öncülüğünde misafirimize iyi bir şekilde bakıyoruz. Bu leylek mahallemizin bir bireyi oldu. Mahalledeki tüm vatandaşlar bu hayvanı seviyor, leylek de bizi sevdi. Mahalle halkı bu konuda çok duyarlı. Leylek mahalleyi bizden daha iyi biliyor, rahat bir şekilde geziyor ve kimse karışmıyor. Mahalle halkı da gereken ilgi ve bakımı gösteriyor" dedi

