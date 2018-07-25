Gözaltına alınan kardeşini kaçırmaya kalkıştı

Alınan bilgiye göre, Nevşehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, hakkında yakalama kararı bulunan Y.K'yı gözaltına alarak sağlık kontrolü için Nevşehir Devlet Hastanesi'ne götürdü.

İşlemleri tamamlanan Y.K'nın, polis nezaretinde hastaneden çıkarıldığı sırada yakınları tarafından kargaşa çıkarıldı. Kargaşadan yararlanan Y.K, bir araca binerek kaçmaya çalıştı.

Bir süre araçla kaçan Y.K, kaldırma çarpınca aracı terk edip yaya kaçmak istedi ancak peşindeki polis ekiplerince yakalandı.

Y.K'nın kaçmasına yardım etmeye çalışan ağabeyi H.K, "Görevi yaptırmamak için direnme, gözaltına alınan tutuklu veya hükümlünün kaçmasına imkan sağlama, kasten yaralama" suçlamalarıyla gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen H.K, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Kargaşa çıkmasına yardım ettiği gerekçesiyle gözaltına alınan M.C.K, M.K. ve N.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

"Hürriyeti yoksun kılma" suçundan 2,5 yıl hapis cezası aldığı için arandığı öğrenilen Y.K. ise çıkarıldığı mahkemece denetimli serbestlik hükümleri kapsamında salıverildi.