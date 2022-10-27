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Gündem Gözaltına alınan HDP'li tutuklandı
Gündem

Gözaltına alınan HDP'li tutuklandı

Adıyaman'da düzenlenen operasyonda gözaltına alınan HDP Çelikhan İlçe Başkanı Hüseyin Uzun, "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Yeniakit Publisher
2022-10-27 17:46:00 -
Gözaltına alınan HDP'li tutuklandı

Dün Adıyaman'da yapılan operasyonda gözaltına alınan HDP Çelikhan İlçe Başkanı Hüseyin Uzun, "terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığınca PKK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyon kapsamında HDP Çelikhan İlçe Başkanı Hüseyin Uzun'un adresine operasyon düzenlendi.

Evinde örgütsel doküman ve dijital materyaller ele geçirilen Uzun, jandarmadaki sorgulamasının ardından 'silahlı terör örgütü üyesi olma' suçlamasıyla adliyeye sevk edilmişti.

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