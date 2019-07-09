0553 313 94 23

Göz tümörünü görmezden gelmeyin

Göz ve göz çevresinde tümör nadir görüldüğü için az bilinse de, bu hastalık görme kaybına hatta ölüme bile yol açabiliyor.

09 Temmuz 2019 Salı 14:39
Göz tümörünü görmezden gelmeyin

Göz ve göz çevresinde tümör nadir görüldüğü için az bilinse de, bu hastalık görme kaybına hatta ölüme bile yol açabiliyor.


Liv Hospital Samsun Göz Sağlığı Kliniğinden Opr. Dr. Adem Gül, görme bozukluğu veya göz tansiyonu olduğu düşünülen problemlerin aslında göz tümörü olabileceğini söyledi. Opr. Dr. Gül, “Maalesef gözde tümör vakası olmaktadır. Göz küresinin tümörleri 20 bin kişiden birinde görülmektedir. Yetişkinlerde isim olarak melanom görülürken, çocuklarda retinoblastom olarak görülür. Bu tür tümörler ilk görüldüklerinde çok küçük ve yayılmamışlarsa göz yapısı bozulmadan tedavi edilenler olduğu gibi, biraz ilerlemiş vakalarda göz alınmakta, daha ilerlemiş vakalarda ise maalesef hasta kaybına yol açabilmektedir. Bu tümörler damarsal yapılara girip vücuda yayılabilme potansiyeli taşımaktadırlar. Göz küresinin vücutta hacmine göre en damarlı doku olduğu düşünüldüğünde bu gerçek daha iyi anlaşılabilir. Göz kapakları tümörleri ise dışardan belli olduğundan hastalar tarafından fark edilmektedir. Bu tümörler çoğunlukla olduğu yeri eriterek ilerlemekte ve damarsal sisteme pek karışmamaktadır. Nadir tipler ise maalesef damar ve sinir dokularına karışarak vücuda yayılabilirler” dedi.



“Bebeklere ilk hafta göz muayenesi yapılmalı”


Kemik yuvanın tümörlerinin dışarıdan pek anlaşılmadığını söyleyen Opr. Dr. Adem Gül, “En çok fark edilen durum bir gözün diğerine göre çıkık (halk arasındaki değimiyle pörtlek) görünmesidir. Göz dışarı çıkık görünüyorsa arkadan bir şey onu itiyordur diye düşünmekteyiz. Bazen ele gelen bir şişlik de hasta tarafından fark edilebilir. Kemik yuvanın tümörleri büyük oranda iyi huyludurlar. Kötü tipte olanlar ise tanı kondukları anda bile beyin, burun veya vücuda yayılmış olabilmektedir. Sonuç olarak denebilir ki; çocuk hastalar doğduklarında göz doktoru tarafından görülmeli ve belli sürelerle takip edilmelidir” diye konuştu.


Bebeğin doğduğu ilk hafta göz muayenesinin yapılması gerektiğini vurgulayan Dr. Gül sözlerini şöyle tamamladı:


“Hekimin, bebeği sekiz ay aralıklarla ve konuşmaya başladığı zamana kadar görmesi önemlidir. Çocuk konuştuğunda, muayene ekranından resimler sorularak görme oranı ölçülmekte ve bir sorun olup olmadığı aileye söylenmektedir. Yetişkinlere önerimiz ise görme bulanıklığı yaşandığında, bir göze basınç hissedildiğinde, çift görme durumunda, göz kapağında farklı renkte (kahverengi) bir oluşum gördüklerinde hemen göz hekimine başvurmalarıdır.”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 09 Temmuz 2019 Salı 14:39
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cüneyt Özdemir'den Can Dündar'a tokat gibi cevap!
    1. Cüneyt Özdemir'den Can Dündar'a tokat..
    2. Yunusemre’de oyun parkları onarılıyor
    3. Düzleştirici olmadan saç..
    4. Bosnalı lider Dodik'ten "FETÖ"..
    5. Vali Bilgin: "Türk Akımı 1 projesi..
    6. Sami Kervancıoğlu; “Kahramanmaraş’ı..
    7. Büyükşehir’in istişare toplantıları..
    8. Fenerbahçe dev transferi bitirdi! 2..
    9. Fenerbahçe'de yeni sezon hazırlıkları
    10. Ak Parti Denizli Milletvekili Cahit..
    11. Büyükşehir GES’lerde sona yaklaşıyor
    12. Gökhan Kardeş, BB Erzurumspor’da
    13. Başkan Sarıkurt Cemaliye Mahallesi..
    14. Aynı günde iki genç kalplerine yenik..
    15. Göz tümörünü görmezden gelmeyin
    16. Davut Çetin’in kayınpederi Erol Akyol..
    17. Sendika sessizliğini bozdu! 'İETT..
    18. (Özel haber) Bülent Korkmaz: "Transfer..
    19. Sunny Elektronik'te engelsiz iletişim..
    20. Türkiye S-500 satın alacak mı? İşte..
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Başkan Erdoğan'dan Yeni Parti cevabı: 'Sırtımızdan hançerlediler'
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Gövde gösterisi yapar gibi söküme geldiler! Melih Gökçek'in evine kamera baskını
    Erdoğan ile Davutoğlu telefon görüşmesi yaptı!
    Erdoğan ile Davutoğlu telefon görüşmesi yaptı!
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Binali Yıldırım'ın yeni adresi belli oldu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu
    Erdoğan'ın kararı Financal Times'ı kudurttu

    Günün Karikatürü

    9 Temmuz 2019
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    CHP'de İmamoğlu isyanı! AK Parti'yi örnek gösterdiler
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!
    AK Parti'den Ali Babacan açıklaması!