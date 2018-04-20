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Göz temizliği nasıl yapılır?

Gözlerin düzenli olarak temizlenmesi göz sağlığı için önemlidir. Peki göz temizliği nasıl yapılmalıdır? İşte sizler için hazırladığımız göz temizliğine dair evde kolaylıkla uygulayabileceğiniz o yöntemler...

20 Nisan 2018 Cuma 17:30
Göz temizliği nasıl yapılır?

Göz sağlığı için, gözlerin düzenli olarak temizlenmesi gerekir. Göz temizliği doğru yapılmadığında gözlerde çeşitli sağlık sorunları ortaya çıkar.
Gözlerde meydana gelen; yanma, kızarıklık, göz kapaklarında batma hissi ve gözün aşırı kaşınması, sabahları göz kapaklarının birbirine yapışması gibi bazı durumlar göz sağlığının bozulduğuna işarettir. Evde kolaylıkla yapabileceğiniz göz temizliği yöntemleri ile göz sağlığınızı koruyabilirsiniz.

İŞTE EVDE YAPABİLECEĞİNİZ O YÖNTEMLER;

- Temiz bir bez parçasını sıcak su ile ıslatarak göz kapaklarına koyup 15 dakika bekletiniz. Bu uygulama göz ve çevresinde oluşabilecek bakterileri yok etmede etkili bir yöntemdir.

- Bebekler için üretilen göz yakmayan şampuanları kullanarak da göz temizliği yapılabilir. Öncelikle ılık su ile gözler ıslatılmalıdır. Ardından şampuan göz kapaklarına masaj yapılarak sürülmelidir. Son olarak da ılık suyla gözler durulanır ve temiz bir havlu ile kurutulur.

- Hassas ve enfeksiyona meyilli gözlerin temizliği ise doğal gül suyu ile yapılmalıdır. Nemli pamuğun üzerine iki damla gül suyu döküldükten sonra göz kapağına masaj yapılarak uygulanır.
Uzmanlar, göz temizliğinde kullanılan kozmetik ürünlerin, göz sağlığını olumsuz etkilediğinden dolayı kullanılmaması gerektiğini söyler.

yasemin.com'un haberine göre...

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 17:30
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