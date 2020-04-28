Genellikle tek gözde meydana gelen, çocukluk döneminde normal bir görüş geliştiremeyen gözdeki görme azlığı olarak adlandırılan göz tembelliği nelerden kaynaklanır? İşte göz tembelliği ile ilgili bilinmesi gereken her şey...

Göz tembelliği nedir?

Göz tembelliği, çocukluk döneminde normal bir görüş geliştiremeyen gözdeki görme azlığına denir. Genellikle tek gözde meydana gelir. Sıktır ve yaklaşık her 100 kişiden 2-3'ünde görülür. Göz tembelliğinin tedavisi için ideal zaman bebeklik dönemi veya hayatın ilk yıllarıdır. Göz tembelliğinin tedavisi için çocuğun zayıf gözünü kullanmaya zorlanması gerekir. Bu işlem genellikle sağlam göz haftalar veya aylar boyunca kapatılarak sağlanır. Zayıf gözde görme düzeltilse bile bazen bu durumu idame ettirebilmek için yıllarca kısmi bir kapama gerekebilir. Odaklamada problemi olan çocuklara gözlük önerilebilir. Gözlük tek başına yeterli olmazsa kapama önerilir.

Bazen sağlam göze damlalar veya özel lensler uygulanarak bulanıklık oluşturulabilir ve çocuğun zayıf gözü kullanması sağlanabilir. Göz tembelliğinin tedavisi genellikle şaşılık cerrahisinden önce yapılır ve cerrahi sonrası da sıklıkla kapamaya devam edilir. Göz doktoru katarakt veya başka bir göz problemi tespit ederse hemen cerrahi gerekir. Göziçi lensi uygulanabilir. Cerrahi sonrası odaklamayı sağlamak için gözlük veya kontakt lensler kullanılabilir, kapama uygulanabilir.

Göz tembelliği sadece sebebin ortadan kaldırılmasıyla iyileştirilemez. Zayıf gözün mutlaka güçlendirilmesi gerekir. Gözlük veya cerrahi, sebebi giderebilir, fakat göz doktorunun tembelliği de tedavi etmesi gerekir.

Tembellik tedavi edilmezse birkaç problem olabilir: Göz doktorunuz, tembelliğin tedavisi konusunda sizi aydınlatabilir, yol gösterir, fakat bu tedaviyi sürdürmenin sorumluluğu siz ve çocuğunuza aittir. Çocuklar, özellikle sağlam gözlerinin kapanmasını pek tolere edemezler, fakat anne ve babanın çocuklarını bu konuda ikna etmeleri şarttır. Başarılı tedavi sizin ilgi ve katılımınız ile çocukla kurmuş olduğunuz kooperasyona dayanır. Çoğu vakada göz tembelliğinin tedavisinde en önemli rolü anne ve baba oynar.

Göz tembelliğinin sebepleri nelerdir?

Gözlerin normal kullanımını ve görsel gelişimi bozan her durum göz tembelliği yapabilir. Pek çok vakada göz tembelliğine yol açan durum kalıtsaldır. Göz tembelliği veya şaşılık yönünden pozitif hikaye veren bir ailenin, çocuğunu erken dönemde bir göz muayenesinden geçirmesi şarttır. Göz tembelliğinin üç ana nedeni vardır:

- Şaşılık: En sık göz tembelliği sebebidir. Kayan göz görüntüyü beyne iletmez ve çocuk sadece daha iyi gören gözünü kullanır.



- İki göz arasında kırılma kusuru farkı: Kırılma kusurları gözlükle düzeltilebilen göz bozukluklarıdır. Görüntüyü odaklayamayan gözde tembellik gelişir. Dışarıdan her ne kadar sağlıklı gözükse de bu göz tembeldir. Bu, göz tembelliğinin en zor tespit edilen şekli olup görmenin dikkatli ölçümünü gerektirir.

- Normalde berrak olması gereken göz dokularının bulanıklığı: Katarakt gibi bir göz hastalığı göz tembelliği yapabilir. Berrak görüntü oluşumunu engelleyen her faktör çocukta tembelliğe yol açabilir. Bu da tembelliğin en ağır formudur.

Göz tembelliği tanısı nasıl konur?



Göz tembelliği kolay tanınan bir durum değildir. Çocuk bir gözünün sağlam diğerinin az calıştığının farkında olmayabilir. Bir kayma veya başka bir anormalliği olmadığı müddetçe aileyi uyaracak bir belirtisi yoktur.

Göz tembelliği iki gözün görmeleri arasında bir fark tespit edilerek anlaşılır. Küçük çocuklarda görmenin test edilmesi zor olduğu için göz doktoru genellikle gözleri sırasıyla kapatıp çocuğun objeleri takibini inceleyerek görmeyi tahmin eder. Değişik testler kullanılarak çocuğun bir gözü kapatıldığında meydana gelen reaksiyonlar incelenir. Birgöz tembel ve sağlam göz kapatılıyorsa bebek, kapamanın kenarından bakmaya veya onu çekmeye çalışır, ya da ağlar. Bir gözde görme azlığı daima göz tembelliği manası taşımaz. Gözlük verilerek genellikle görme artırılabilir. Göz doktoru başka hastalıklar yönünden gözün içini de inceler.

Bu hastalıklar şunlardır:

- Katarakt

- Enflamasyonlar

- Tümörler

- Diğer göziçi bozuklukları



Göz tembelliği nasıl tedavi edilir?



Göz tembelliğinin tedavisi için çocuğun zayıf gözünü kullanmaya zorlanması gerekir. Bu işlem genellikle sağlam göz haftalar veya aylar boyunca kapatılarak sağlanır. Zayıf gözde görme düzeltilse bile bazen bu durumu idame ettirebilmek için yıllarca kısmi bir kapama gerekebilir. Odaklamada problemi olan çocuklara gözlük önerilebilir. Gözlük tek başına yeterli olmazsa kapama önerilir. Bazen sağlam göze damlalar veya özel lensler uygulanarak bulanıklık oluşturulabilir ve çocuğun zayıf gözü kullanması sağlanabilir. Göz tembelliğinin tedavisi genellikle şaşılık cerrahisinden önce yapılır ve cerrahi sonrası da sıklıkla kapamaya devam edilir.

Göz doktoru katarakt veya başka bir göz problemi tespit ederse hemen cerrahi gerekir. Göziçi lensi uygulanabilir. Cerrahi sonrası odaklamayı sağlamak içi gözlük veya kontakt lensler kullanılabilir, kapama uygulanabilir. Göz tembelliği sadece sebebin ortadan kaldırılmasıyla iyileştirilemez. Zayıf gözün mutlaka güçlendirilmesi gerekir. Gözlük veya cerrahi, sebebi giderebilir, fakat göz doktorunun tembelliği de tedavi etmesi gerekir.

Tembellik tedavi edilmezse birkaç problem olabilir:

- Tembel gözde ciddi ve kalıcı görme defekti;

- Derinlik algısı kaybı;

- Sağlam göze birşey olursa ömür boyu görme zafiyeti.