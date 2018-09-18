Göz tansiyonu riskinin fazla olduğu kişiler kimlerdir?
Aile yakınlarında göz tansiyonu olanlar,40 yaşın üstündekiler, şeker hastalığı olanlar da göz tansiyonu riski fazladır.18 Eylül 2018 Salı 21:48
GÖZ TANSİYONUNUN BELİRTİLERİ NELERDİR?
*Sabah baş ağrısı ile uyanmak.
*Görmede bulanıklık.
*TV ya da bilgisayar ekranına bakarken göz ve çevresinde oluşan ağrı.
*Akşamları ışıkların etrafında halkalar görülmesi.
GÖZ TANSİYONU RİSKİNİN FAZLA OLDUĞU KİŞİLER KİMLERDİR?
*Aile yakınlarında göz tansiyonu olanlar
*40 yaşın üstündekiler
*Şeker hastalığı olanlar;
*Tansiyon hastaları
*Migren hastaları;
*Kansızlık yaşayanlar;
*Kortizon tedavisi görenler;
*Göz ve çevresinden yaralananlar.
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