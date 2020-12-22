Göz tansiyonu nedir? | Genellikle 40 yaş üstü kişilerde görülen göz tansiyonu mutlaka tedavi edilmesi gereken sağlık sorunlarından biridir. Peki, göz tansiyonunun belirtileri nelerdir?

Göz tansiyonu nedir?

Halk arasında ‘karasu’ ve göz tansiyonu olarak bilinen Glokom göz içi basıncının görme sinirini tahrip edecek kadar yükselmesi nedeniyle görme kaybına yol açan bir hastalıktır. Göz tansiyonu tedavi edilmezse kalıcı göz kaybına yol açabilir.

Göz tansiyonu belirtileri nelerdir?

Bulanık görme

Sabahları baş ağrısı

Televizyon izlerken göz çevresinde ağrı

Geceleri ışıkların etrafında ışıklı halkalan görülmesi

Göz tansiyonu neden olur?

Göz tansiyonu her yaş grubunda görülebilir ancak genelikle 40 yüş üstüde gözlenir. Ailesinden göz tansiyonu sorunu olanlar risk grubundadır.

Göz tansiyonu risk faktörleri nelerdir?

Şeker hastalığı

Kansızlık

Yüksek-düşük sistemik kan basıncı (vücut tansiyonu)

Yüksek miyopi

Yüksek hipermetropi

Migren

Uzun süreli kortizon tedavisi

Göz yaralanmaları

Irksal faktörler

Göz tansiyonu nasıl düşer? | Göz tansiyonu kaç olmalı?

Göz tansiyonu mutlaka tedavi edilmelidir. Tedavi edilmeyen göz tansiyonu kalıcı körlüğe sebep olabilir. Göz tansiyonu belirtileri yaşadığınızı düşünüyorsanız vakit kaybetmeden bir hekime danışmalısınız. Hastalara göz tansiyonu tanısı konulduktan sonra tedavi başlar. Göz tansiyonu tanı konulduktan sonra tamamen ortadan kaldırılmaz ancak uygun tedaviyle kontrol altına alınabilir. Göz tansiyonu için cerrahi tedavi ya da ilaçla tedavi uygulanıyor.

Pek çok kişi göz tansiyonunun kaç olması gerektiğini merak ediyor. Göz küresi içinde göziçi sıvısı tarafından oluşturulan basıncın 9-22 mmHg arası normal tansiyon kabul ediliyor.

Göz tansiyonunun bitkisel yollarla tedavisinin mümkün olup olmadığı mera ediliyor. Bitkisel yollardan önce mutlaka bir hekime danışmanız gerekiyor. Göz tansiyonuz için uzmanınızın tavsiyelerini mutlaka uygulamalısınız. Ayrıca doğal yollardan da yararlanabilirsiniz. Ancak bu yöntemleri, tarifleri uygulamadan önce mutlaka hekiminize danışmalısınız. Dut ağacı ve okaliptüs yapraklarından bitki çayı hazırlayıp bunu içebilirsiniz. Ayrıca karabaş otu, soğan ve sarımsağın da göz tansiyonunu düşürdüğü ifade ediliyor.