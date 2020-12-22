  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Göz tansiyonu nasıl düşer? | Göz tansiyonu kaç olmalı?
Sağlık

Göz tansiyonu nasıl düşer? | Göz tansiyonu kaç olmalı?

Göz tansiyonu sebepleri | Pek çok kişi göz tansiyonu sorunuyla karşı karşıya. Tedavi edilmeyen göz tansiyonu, kalıcı göz kayıplarına neden olabilir. Peki, göz tansiyonu nedir? | Göz tansiyonu nasıl geçer? | Göz tansiyonu tedavisi var mı?

Yeniakit Publisher
2020-12-22 20:25:00 -
Göz tansiyonu nasıl düşer? | Göz tansiyonu kaç olmalı?

Göz tansiyonu nedir? | Genellikle 40 yaş üstü kişilerde görülen göz tansiyonu mutlaka tedavi edilmesi gereken sağlık sorunlarından biridir. Peki, göz tansiyonunun belirtileri nelerdir?

Göz tansiyonu nedir?

Halk arasında ‘karasu’ ve göz tansiyonu olarak bilinen Glokom göz içi basıncının görme sinirini tahrip edecek kadar yükselmesi nedeniyle görme kaybına yol açan bir hastalıktır. Göz tansiyonu tedavi edilmezse kalıcı göz kaybına yol açabilir.

Göz tansiyonu belirtileri nelerdir?

  • Bulanık görme
  • Sabahları baş ağrısı
  • Televizyon izlerken göz çevresinde ağrı
  • Geceleri ışıkların etrafında ışıklı halkalan görülmesi

Göz tansiyonu neden olur?

Göz tansiyonu her yaş grubunda görülebilir ancak genelikle 40 yüş üstüde gözlenir. Ailesinden göz tansiyonu sorunu olanlar risk grubundadır.

Göz tansiyonu risk faktörleri nelerdir?

Şeker hastalığı

Kansızlık

Yüksek-düşük sistemik kan basıncı (vücut tansiyonu)

Yüksek miyopi

Yüksek hipermetropi

Migren

Uzun süreli kortizon tedavisi

Göz yaralanmaları

Irksal faktörler

Göz tansiyonu nasıl düşer? | Göz tansiyonu kaç olmalı?

Göz tansiyonu mutlaka tedavi edilmelidir. Tedavi edilmeyen göz tansiyonu kalıcı körlüğe sebep olabilir. Göz tansiyonu belirtileri yaşadığınızı düşünüyorsanız vakit kaybetmeden bir hekime danışmalısınız. Hastalara göz tansiyonu tanısı konulduktan sonra tedavi başlar. Göz tansiyonu tanı konulduktan sonra tamamen ortadan kaldırılmaz ancak uygun tedaviyle kontrol altına alınabilir. Göz tansiyonu için cerrahi tedavi ya da ilaçla tedavi uygulanıyor.

Pek çok kişi göz tansiyonunun kaç olması gerektiğini merak ediyor. Göz küresi içinde göziçi sıvısı tarafından oluşturulan basıncın 9-22 mmHg arası normal tansiyon kabul ediliyor.

Göz tansiyonunun bitkisel yollarla tedavisinin mümkün olup olmadığı mera ediliyor. Bitkisel yollardan önce mutlaka bir hekime danışmanız gerekiyor. Göz tansiyonuz için uzmanınızın tavsiyelerini mutlaka uygulamalısınız. Ayrıca doğal yollardan da yararlanabilirsiniz. Ancak bu yöntemleri, tarifleri uygulamadan önce mutlaka hekiminize danışmalısınız.  Dut ağacı ve okaliptüs yapraklarından bitki çayı hazırlayıp bunu içebilirsiniz. Ayrıca karabaş otu, soğan ve sarımsağın da göz tansiyonunu düşürdüğü ifade ediliyor.

Saç dökülmesi koronavirüs belirtisi mi?
Saç dökülmesi koronavirüs belirtisi mi?

Sağlık

Saç dökülmesi koronavirüs belirtisi mi?

Mutasyona uğramak ne demek? | Mutasyon nedir?
Mutasyona uğramak ne demek? | Mutasyon nedir?

Sağlık

Mutasyona uğramak ne demek? | Mutasyon nedir?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Yunan spikerden bomba Türkiye itirafı: Tehlikeli bir hal aldı
Teknoloji

Yunan spikerden bomba Türkiye itirafı: Tehlikeli bir hal aldı

Türk savunma sanayii hakkında değerlendirmelerde bulunan Yunan Spiker İoannis Theodoratos, "Türklerin yapay zekalı İHA'ları çok tehlikeli bi..
Türkiye ile arası iyi olan ülkeden itiraf! ‘Eğer olmazsa ölürüz’
Ekonomi

Türkiye ile arası iyi olan ülkeden itiraf! ‘Eğer olmazsa ölürüz’

Türkiye ile arası iyi olan Ukrayna’nın Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy, “Yatırımlar vücut için kan. Ukrayna’nın onlarsız öleceğine inanıyor..
Almanya'dan Türkiye itirafı: Hiç kolay olmaz
Dünya

Almanya'dan Türkiye itirafı: Hiç kolay olmaz

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Yunanistan'ın 'Türkiye'ye yönelik kendilerine ilettiği silah ambargosu uygulayın' talebinin iyi bir fik..
Satılık 2017 model Opel Insignia
Satılık 2017 model Opel Insignia

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay