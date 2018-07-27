Göz şişkinliği nasıl geçer?

Göz şişliği sorunu yaşadığınızda kesinlikle doktorunuza görünerek teşhis ve tedavinin belirlenmesini sağlamalısınız. Bunun dışında aşağıda paylaşacağımız önlemler yardımcı olabilir.

BUZ

Sabah kalkıldığınızda buzdolabından alınan 2 kalıp buzu 15 dk boyunca aralıklarla göz kapağına tutmak göz kapaklarına iyi gelir.

SOĞUK SU

Soğuk suya yakın ılık suyla göz kapaklarını yıkamak ve küçük dokunuşlarla dıştan içe doğru küçük masajlar yapmak göz şişliğine iyi gelir.

ÇAY BANYOSU

Göz şişliklerinde çay banyosu da etkili bir seçenektir. Soğutulmuş çay poşetlerini veya soğumuş çaya pamuğu bandırarak gözlere kompres yapmak gözleri rahatlatır.

ÇİĞ PATATES

Gözleri rahatlatabilecek yöntemlerden biri de çiğ patatesin ezilerek bir bezle birlikte gözlerin üzerinde 15 dk bekletildikten sonra ılık su ile yıkanmasıdır. Patates soyulduktan sonra dilim şeklinde de göz kapağı üzerine koyulabilir. Ilık tuzlu suya pamuk batırılarak gözlerin üzerinde bekletilmesi de bir diğer yöntemdir.

SARI YONCA

Sarı yoncanın 5 dk kaynatıldıktan sonra soğuyunca göz banyosu yapılması gözü rahatlatan bitkisel bir yöntemdir.

DÜZENLİ UYKU

Yorgunluk, uykusuzluk, aşırı ağlama, sabit bir noktaya bakarak çalışmak gibi sebepler de gözlerde şişliğe yol açabilirr. Bundan dolayı uyku düzenini korumak göz sağlığı açısından oldukça önemlidir.

SÜT

Şişliği indirmek için soğuk süte batırılmış pamukla 10 dk kompres yapılabilir. Şişliği göz kapağı çevresine hafif baskı uygulayarak da kontrol altına almak mümkündür.

SALATALIK

Gözlerde yorgunluk söz konusuysa soğuk salatalık dilimlerini 3 dk boyunca göz kapaklarının üzerinde tutup ardından yıkamak da gözlerinizi ve sizi rahatlatacaktır.

METAL KAŞIK

Göz kapaklarındaki şişkinliği her sabah yaşıyorsanız, 2 metal kaşığı akşamdan buzdolabına koyup sabah kalktığınızda göz kapağınıza ve göz çevrenize hafif bastırarak uygulayabilirsiniz. Bu yöntem kan akışını hızlandırıp gözlerinizin dinlenmesini sağlayacaktır.

SPOR YAPMAK

Göz kapaklarındaki şişlik toksinlerin göz havuzunda toplanmasından kaynaklanıyorsa spor yapmak etkili bir yöntem olacaktır. Böylece toksinlerin sporla vücuttan atılması sağlanacaktır.

DÜZENLİ BESLENME

Düzenli beslenme ve uyku düzeni de dikkat edilmesi gereken bir konudur. Yoğun çalışma hayatı olan kişiler fırsat buldukça en fazla yarım saatte bir gözlerini kapatarak ya da uzak noktalara bakarak gözlerini dinlendirmelidir. Gözlerinde şişlik oluşmayan kişiler de önlem olarak bunu mutlaka uygulamalıdır.

SİGARA KULLANIMI

Sigara kullanımının göz şişliklerini olumsuz etkileyen bir faktör olduğu unutulmamalıdır. Sigara kullanımın saçtan tırnağa kadar vücuda zarar verdiği bilimsel olarak ispatlanmıştır.