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Göz seyirmesini hafife almayın

Göz seyirmesi, genellikle önemsenmez. Ancak uzmanlar, göz seyirmesinin hafife alınmaması gerektiğini söylüyor.

21 Aralık 2018 Cuma 16:19
Göz seyirmesini hafife almayın


Uzmanlara göre gözün sık sık seyirmesi, gizli astigmat, miyop veya hipermetropun habercisi olabilir. Eğer gözlük takıyorsanız seyirme, göz numaranızın arttığına da işaret edebilir.

Bir kişide miyop, astigmat, hipermetrop varsa ve farkedilmiyorsa, uzun süren göz seyirmesinin bu görme kusurlarının teşhisi için bir sinyal..

Gözlük kullanan kişide görülen seyirme, numaraların değiştiğinin de habercisi olabiliyor.

Seyirme, eğer çocuklarda görülüyorsa, bu kez akla görme tembelliği geliyor.

Yapılan muayenede bir rahatsızlık görülmemiş ama yine de göz seyirmesi devam ediyorsa, bu kez farklı sebepler öne çıkıyor: Genellikle çok okuma, çok bilgisayar, klima kullanımı, uygun ışığın olmaması, uygun okuma ortamının olmaması gibi faktörler, nadiren de olsa göz kapaklarında iltihaplanma ya da göze yabancı bir maddenin girmesinde de seyirme görülebiliyor.

Uzun süre klima kullanımında, gözyaşı film tabakasındaki kırılmalardan dolayı göz kuruyacağı için sürekli gözü açıp kapama, kırpma hareketi olacaktır. Dolayısıyla uzun süre klima kullanımı göz sağlığı için dikkat etmemiz gereken konulardan bir tanesi..

Basit tedbirlerle göz sağlığını korumak mümkün. Gün içinde bilgisayar çok kullanılıyorsa, en azından evde bilgisayar ve televizyon kullanımını azaltmak elbette tedbirlerden bir tanesi.

Okuma sırasında parlak ışıklar yerine yumuşak tonlu ışıklar kullanmak da bir diğer önlem.

Özellikle hafif nemlendirici kremler sürdükten sonra göz kapaklarını çok bastırmadan hafif hafif ovarak yapılan bir masajla gözü dinlendirmek de göz sağlığınız için faydalı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 16:24
  1. göz seyirmesi
  2. göz seyirmesinin sebepleri

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